La confesión de Pilar Rubio a Laura Escanes sobre las otras madres arrasa

Como progenitora de cuatro retoños está claro que la presentadora sabe de lo que habla y así se lo hizo saber a la influencer "monomadre" de Roma, para que se vaya acostumbrando a la vida.

Influencers, presentadoras, famosas... y madres en la vida, pero mucho más que eso. Este miércoles Aruseros se hizo eco de las reflexiones y anécdotas que compartieron Pilar Rubio y Laura Escanes en el último episodio del podcast Entre el cielo y las nubes, que presenta la ex de Risto Mejide.

No podía faltar el tema de la maternidad, que se convirtió en uno de los temas estrella de la charla entre ambas y sobre el que Laura Escanes se sinceró asegurando que "todo para mí era la niña. Solo leía cosas de la niña. Todo era monotema. Yo me iba a comer con mis amigas y todo era monotema. Me abandoné totalmente", confesó la influencer sobre su hija Roma.

Pilar Rubio ofrece a Laura Escanes un pragmático consejo

Claro que si alguien tiene experiencia en cómo llevar la maternidad y no morir en el intento esa es Pilar Rubio, que como presentadora y madre de cuatro hijos respondió tajante y sin pelos en la lengua: "Laura, eso de juntarte con madres y solo hablar de niños, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece un coñazo".

Sinceridad y pragmatismo al máximo nivel que funcionó bastante bien en el magacín matinal de La Sexta, ya que el Aruseros de Alfonso Arús se marcó este miércoles en los audímetros un rotundo 17.8% de cuota de pantalla y 420.000 espectadores, sus mejores datos de toda la semana.