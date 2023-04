Los influencers demuestran que pisan fuerte en Honduras y esquivan la expulsión

Adara Molinero y Manuel Cortés comenzaron teniendo una excelente relación cuando comenzó el reality de Telecinco, pero poco a poco los concursantes se han ido alejando de mala manera.

Una semana más llegó la noche de las salvaciones, cinco nominados que no deberían de envidiarse nada luchan por seguir en el reality. Nuevas discusiones entre Adara y Manuel ¿Quién tiene la razón?, un juego de lujo que deja una recompensa de lo más sabrosa y el reencuentro entre Gema Aldón y su madre.

Se salvaron Adara y Jonan, amigos y residentes en Honduras. Por una vez se cumple que los concursantes con más seguidores en redes sociales parecen tener ventaja en la votación popular de este Supervivientes 2023. Es posible que sea otra consecuencia de las votaciones gratuitas, que no me permitiré la frivolidad de criticar después de años pidiéndolo por activa y por pasiva. La primera en saber que sigue nominada fue Raquel Mosquera, aunque sin salvarse de seguir en la palestra evitó caer a las frías aguas del atardecer caribeño. Sí cayeron de improviso Alma y Asraf.

👏 ¡Adara Molinero y Jonan Wiergo se salvan de la expulsión! 👏



👉 Así fue su celebración por todo lo alto 🎉



🏝 #TierraDeNadie5 https://t.co/mYxhTk7Or7 — Supervivientes (@Supervivientes) April 5, 2023

Una semana más los supervivientes se han enfrentado al juego de lujo. Por parejas, los concursantes han protagonizado unos divertidos duelos en los que tenían que poner en orden las letras que forman la palabra superviviente en una plataforma sobre el mar. Las letras estaban totalmente desordenadas y en el tronco de sus rivales.

Con mucho equilibrio y concentración, los supervivientes han tenido que ordenarlas para llevarse una suculenta recompensa: una barbacoa.

Los primeros en jugar han sido Jonan Wiergo y Bosco Martínez - Bordiú contra Arelys y Diego Pérez. La madre de Yulen Pereira y el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' han tenido varias dificultades y han perdido la comida frente a el influencer y Martínez Bordiú.

Ginés y Katerina miden fuerzas con Raquel Mosquera y Alma Bollo

A continuación Ginés Corregüela y Katerina Safarova han medido fuerzas con Raquel Mosquera y Alma Bollo. En esta ocasión, los dos equipos han quedado en empate.

Por último, Adara Molinero y Raquel Arias han puesto el broche final con un reñido duelo contra Asraf y Manuel Cortés. Al descubrir que habían ganado una barbacoa, las concursantes han enloquecido y han comenzado a bailar por la playa.

La tremenda emoción de Adara Molinero y Raquel Arias tras ganar una barbacoa en el juego de lujo 🎉



🏝 #TierraDeNadie5 https://t.co/bW9uDEiXxz — Supervivientes (@Supervivientes) April 5, 2023

Adara Molinero y Manuel Cortés comenzaron teniendo una excelente relación cuando comenzó 'Supervivientes 2023'. Sin embargo, poco a poco, los concursantes se han ido alejando hasta terminar protagonizando un tenso enfrentamiento. Todo comenzaba cuando la exconcursante de 'Secret Story' tenía un descuido en la cocina y la olla de arroz acababa derramada en la arena.

💥 ¡Fuerte enfrentamiento en #Supervivientes2023! 💥



👉 Adara Molinero y Manuel cortés discuten: "No vendes ni un disco" 😱



🏝 #TierraDeNadie5 https://t.co/KlNKUmPQDB — Supervivientes (@Supervivientes) April 5, 2023

"Por eso que cocinen Ginés o Arelys para que no pasen están cosas", comentaba Katerina. "Bueno, tampoco hay que decir eso, estoy pidiendo disculpas. Aquí pasa cualquier cosa con otra persona y no pasa nada. El día que tú te equivoques no hace falta echártelo en cara. Que hace nada aquí hizo un señor la apnea, nos quitaron un coco y no pasó nada. Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas", aseguraba Adara refiriéndose a Manuel Cortés.

Molesto, el cantante se defendía y le decía que estaba "mal de la cabeza": "No te pases eh, aquí no hay nadie mal de la cabeza. He pedido disculpas he pedido perdón y me equivoco. Y si quiero volver a cocinar voy a cocinar", brotaba ella.

Gema Aldón ya está en España tras abandonar Supervivientes por razones médicas

Después de haber tenido que abandonar ‘Supervivientes’ por prescripción médica, Gema Aldón ya está de vuelta en España. Una rotura en uno de los huesos del codo ha impedido su continuidad en el programa.

💚 ¡CUÁNTO AMOR! 💚



Gema Aldón y su madre, Ana María, protagonizan uno de los reencuentros más intensos de 'Supervivientes': "Estoy temblando" 😍



🏝 #TierraDeNadie5 https://t.co/Jq2dz6xRie — Supervivientes (@Supervivientes) April 5, 2023

Ha sido en ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ cuando la concursante ha llegado a plató reencontrándose así con su madre, Ana María Aldón. Con el codo en cabestrillo, Gema aparecía por el pantallón y ambas corrían a abrazarse.

“Qué lágrimas, por favor, de madre e hija y de tanto tiempo sin verse”, comentaba Carlos Sobera. Sin parar de llorar, Ana María analizaba el estado en el que llegaba su hija: “Muy delgada”, decía.