Marta Sánchez mete un rejonazo letal a los que la abuchearon por cantar el Himno

Se convirtió en una de las protagonistas a su pesar de la final de la Copa del Rey y no tanto por cosas buenas... Sin embargo, ella no tiene ningún problema en hablar las cosas con claridad.

El 57 cumpleaños de Marta Sánchez este lunes 8 de mayo se vio algo empañado por los abucheos que recibió por parte de la afición del Osasuna cuando interpretó el himno de España durante la final de la Copa del Rey el sábado en Sevilla.

Algo a lo que ahora la cantante ha querido quitar hierro en declaraciones a los reporteros del corazón asegurando que "aunque en este país los pitidos siempre son más ruidosos y más polémicos y más noticia que los aplausos, hubo más aplausos que pitidos". "Fue un honor cantar en la Copa del Rey y el Rey Felipe VI estuvo muy amable y cariñoso", confesó.

A pesar de estos abucheos por una parte de la afición navarra, la cantante explicó que está orgullosa de haber podido interpretar el himno de España que compuso en el año 2017: "¿Qué mejor sitio que la Copa del Rey para cantar mi himno? Es algo que me encanta hacer y que me siento muy orgullosa de haber hecho. Creo que es muy bonito, me siento muy española y me gusta cantarlo, y más si le he puesto música y letra".

Marta Sánchez siente pena por los que pitan al himno

"Los que siguen pitándolo, es una tristeza. Siento pena por ellos porque debe ser muy duro vivir en un país en el que no estás a gusto. Pero yo sí estoy muy a gusto y estoy muy orgullosa de ser española" añadió, orgullosa de sus orígenes y dejando claro que por muchos abucheos que reciba no dejará de interpretar su himno.

En uno de los momentos más dulces de su vida, Marta ha soplado las 57 velas de su tarta y, como admite, lo único que pide a día de hoy "es seguir como estoy y seguir siendo una persona activa, feliz y con ilusión. Y con salud y con muchas ganas de seguir luchando". "Como dice mi canción, que escribí: La que nunca se rinde", apuntó con una gran sonrisa.

Sánchez matizó que lo que le importa de verdad es "el cariño de mi familia, la salud de mi familia y que estén mis amigos conmigo este día, nada más" contó, feliz porque su pareja, Federico León, aparcó todos sus compromisos profesionales para celebrar su cumpleaños con ella: "Me ha regalado un día de su tiempo, así que eso sí que es un regalazo".