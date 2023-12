Berta Collado se mofa de Tamara Falcó y su amargada y causa estragos en La Sexta

Lo de la marquesa de Griñón empieza a pasar de castaño oscuro y se ha extendido tanto que hasta empieza a dejar de hacer gracia... y si no que pregunten en los despachos de Atresmedia.

Tal como ha recogido ESdiario estos días Tamara Falcó ha sido portada de su revista de cabecera Hola para mostrar su nueva casa. La televisiva marquesa de Griñón no ha dudado en hablar sobre su nueva vida de casada y también de sus proyectos para el nuevo año 2024 que está a punto de comenzar.

Sin embargo, no todo es de color de rosa en la vida de la influencer hija de Isabel Preysler. Sin ir más lejos, en la publicación de la revista del saludo también se ha relatado un conflicto que tiene con una vecina a la que no duda en calificar de manera despectiva como "amargada".

Se trata, según su versión del relato, de una vecina mayor que se queja de que no recogen las cacas de los perros. A pesar de este conflicto en particular, Tamara Falcó también califica al resto de sus vecinos como "super discretos, amables y educados". Que no todo van a ser piedras en el camino para la felicidad matrimonial de la marquesa.

La imitación de Berta Collado triunfa en plató pero no en audímetros

Como la historia tiene su miga de culebrón venezolano, en el plató de Zapeando este jueves Berta Collado recogió animosa el testigo y se propuso recrear el conflicto de la mujer de Íñigo Onieva con su "vecina amargada". Ni corta ni perezosa, la colaboradora del programa de zapping de La Sexta interpretó tanto el papel de la influencer, poniendo su mejor voz, como de la vecina. Una inenarrable recreación a modo de parodia que provocó sensación en plató y generó tanto las risas como los aplausos del resto de zapeadores y también del público presente...

Porque el público que estaba al otro lado de la pantalla en el salón de su casa no lo tuvo tan claro. De hecho este jueves Zapeando no tuvo su mejor día en los audímetros y el magacín de sobremesa de La Sexta bajó hasta el 5.7% de cuota de pantalla delante de 573.000 espectadores, sus cifras de audiencia más bajas desde el pasado 19 diciembre.