Twitter sabe que lo de Shakira ya lo hizo Rocío Jurado hace 44 años y Piqué mudo

Demoledora con Gerard Piqué y Clara Chía. Así se muestra Shakira en su nueva canción, BZRP Music Sessions #53, una colaboración con el productor argentino Bizarrap que en pocas horas acumula 23 millones de reproducciones y en la que, sin compasión, arremete duramente de principio a fin contra el exfutbolista y su actual novia.

Entre otros misiles (que muchos, como Ana Rosa Quintana) tachan de "nucleares") la cantante ataca frontalmente al padre de sus hijos con frases como "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú"; "Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también" o "Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo".

Pero no solo arrasa con Piqué, puesto que Clara Chía no sale mejor parada en su nuevo trabajo musical: "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú, pa' tipos como tú" o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio" son algunos de los tiros que Shakira dirige a la nueva novia de su ex.

Una canción que ha provocado un torrente de reacciones pero sobre la que Gerard guarda silencio por el momento. Y eso que a través de Twitter, horas antes de su lanzamiento, aseguró que "habría que reaccionar en directo".

Algo que finalmente no hizo. Lógico teniendo en cuenta la cantidad de dardos que Shakira le dedica tanto a él como a Clara Chía. ¿Estará preparando su contraataque o, por el contrario, se mantendrá en silencio para no avivar la guerra con la madre de sus hijos?

Shakira y Piqué dividen a españoles, famosos y anónimos, en dos bandos

Claro que Piqué y Clara Chía debían de ser los únicos que este jueves no hablaban públicamente del tema porque el país entero parecía estar centrado en dar su opinión sobre el asunto y participar del debate del que ESdiario puso en marcha una encuesta para ver si había más partidarios del Team Shakira o del Team Piqué.

📊El nuevo tema de Shakira está dando que hablar. ¿Y tú de qué #team eres? ¡Vota aquí! 👇 — ESdiario (@ESdiario_com) January 12, 2023

Y es que fue la comidilla del día, no se hablaba de otra cosa y famosos y anónimos tiraron de ingenio y mucha retranca para poner sus tuits. Lógico que Jordi Évole propusiera que el Gobierno diera el día libre para poder comentarlo sin tener que distraerse con el trabajo.

Por favor, ¿podría declarar el gobierno hoy como día festivo para poder seguir hablando de lo de Shakira tranquilamente, sin que el trabajo nos interrumpa? — Jordi Évole (@jordievole) January 12, 2023

Todo el mundo tenía una opinión que dar y si no la tenía se la inventaba porque este jueves no eras nadie en redes sociales si no hacías alguna aportación sobre la nueva canción de Shakira. Un invento, el de la canción-mensaje-venganza que no solo dio ideas a algunos programas míticos como el Cachitos de Hierro y Cromo de TVE sino que tampoco era nada que no se hubiera inventado ya.

#CachitosIndirectas. Por lo que sea, se nos ha ocurrido este capítulo a la hora del desayuno. — Cachitos (@cachitos_tve) January 12, 2023

De hecho, si el Cachitos de La2 en algún momento cristaliza como ha dicho su especial sobre Indirectas seguro que incluirá la canción con la que Rocío Jurado ya hizo hace 44 años lo que ahora hace Shakira, tal como le recodaron no pocos tuiteros... Y La Más Grande tampoco se cortó un pelo con los adjetivos descalificativos: "Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, enano, rencoroso, que no tiene corazón", recuerden... Vamos, que Gerard Piqué todavía se podría sentir afortunado con las metáforas..

Lo que ha hecho Shakira ahora ya lo hizo Rocío Jurado hace 44 años, como están recordando muchos. pic.twitter.com/LF4E03wlwi — #PorQuéTT (@xqTTs) January 12, 2023

Mención lo de Casio aprovechando con gran sentido del humor el tirón que provocó una de las indirectas de Shakira: