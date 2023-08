El funeral de Sinéad O'Connor reúne a cientos de fans en Irlanda

Sinéad O'Connor, aclamada cantante de Dublín, murió el 26 de julio a los 56 años. las causas de su muerte están por aclarar. Su funeral fue el 8 de agosto en Bray, Irlanda.

Sinéad O'Connor fue una artista polémica y rebelde, que no dudó en expresar sus opiniones sobre temas como la religión, la política o los derechos humanos. Su carrera comenzó en los años 80 con el álbum The Lion and the Cobra, pero fue en 1990 cuando alcanzó la fama mundial con su versión de "Nothing Compares to You", una canción compuesta por Prince que le valió un Billboard Music Award y una nominación al Grammy.

A lo largo de su vida, Sinéad O'Connor experimentó con diferentes géneros musicales, desde el rock al reggae, pasando por el folk y el gospel.

También cambió varias veces de creencias religiosas, llegando a ordenarse sacerdotisa católica en 1999, pasando a llamarse, madre Bernadette Mary. En 2018 se convirtió al Islam adoptando el nombre de Shuhada Sadaqat.

Falleció el 26 de julio en Londres, pero su funeral se ha celebrado en Irlanda

Homenaje a Sinéad O'Connor en su funeral

El martes 8 de agosto, cientos de personas se congregaron para rendir tributo a la fallecida cantante irlandesa Sinéad O'Connor. Mientras el cortejo fúnebre pasaba frente a su antigua residencia en Bray, condado de Wicklow, Irlanda, la multitud aplaudía, vitoreaba y lanzaba flores. Durante 15 años, la cantante había vivido en esta ciudad costera al sur de Dublín.

El féretro de O'Connor estaba adornado con una variedad de flores en tonos azul, blanco y rosa. Mientras los dolientes seguían el ritmo de su música proveniente de una furgoneta Volkswagen Beetle decorada con banderas arcoíris, una fotografía de la cantante se exhibía en la ventana trasera del cortejo.

Sinéad O'Connor, reconocida por su voz excepcional y su compromiso político, falleció el mes pasado a la edad de 56 años. Aunque su muerte no generó sospechas, sus seguidores y admiradores acudieron en masa para despedirse.

Entre la multitud, había niños sosteniendo ositos de peluche y montando patinetes. La gente lucía accesorios como sombreros, bufandas y enseñas irlandesas, portando flores, carteles e incluso una guitarra. Muchos asistentes llevaron consigo a sus perros.

A pesar de que se realizó una procesión pública en su honor, el entierro de O'Connor se llevó a cabo en privado. De acuerdo con la emisora pública irlandesa RTE, figuras como Bob Geldof y Bono de U2 estuvieron presentes en la ceremonia privada.

Asistieron al entierro privado también el Taoiseach (primer ministro) irlandés, Leo Varadkar, así como el presidente irlandés Michael D. Higgins y su esposa Sabina, según informó RTE.

Higgins compartió en un comunicado con CNN el mes pasado:

“La partida de Sinéad O'Connor a una edad relativamente joven representa una gran pérdida para Irlanda. Durante décadas, hemos perdido a una de nuestras compositoras e intérpretes más talentosas, alguien con un don único y una conexión extraordinaria con su público, que la amaba y apreciaba profundamente”.

“Espero que su espíritu finalmente encuentre la paz que buscó de diversas maneras”, concluyó su declaración.

Sinéad O'Connor: una voz única

La reconocida intérprete de Dublín lanzó un total de 10 álbumes de estudio en el transcurso de su carrera. Su canción "Nothing Compares to You" se destacó al ser considerada el sencillo más destacado a nivel global en 1990 por los Billboard Music Awards. La balada, originalmente escrita por el músico Prince, lideró las listas de éxitos en todo el mundo y le otorgó tres nominaciones al Grammy.

El videoclip de la canción, dirigido por el cineasta inglés John Maybury, mostraba principalmente un primer plano del rostro de la artista mientras entonaba la melodía. Este video musical, tan icónico como la propia grabación de la canción, obtuvo múltiples nominaciones a los premios Grammy. En él, O'Connor lucía su distintivo cabello corto y un atuendo de cuello alto oscuro.

En 1991, la revista Rolling Stone la reconoció como la artista del año debido al éxito de esta canción. A lo largo de su extensa trayectoria musical y su presencia en la esfera pública, O'Connor generó controversia y polarizó opiniones, según informó irishtimes.com.

Polémicas protestas

En 1992, protagonizó un acto de protesta impactante al romper una fotografía del Papa Juan Pablo II en el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live. Lo hizo como una denuncia al abuso sexual infantil en la Iglesia Católica.

Un año antes de esta protesta mediática, boicoteó los Premios Grammy, la contraparte musical de los Oscar, argumentando que no deseaba formar parte de un mundo que juzgaba el talento artístico por el éxito material.

Sinéad O'Connor habla de su enfermedad: el trastorno bipolar

En 2007, durante una entrevista en el programa de Oprah Winfrey, O'Connor reveló que le habían diagnosticado trastorno bipolar cuatro años antes. Previamente a este diagnóstico, había luchado con pensamientos suicidas y una abrumadora sensación de miedo.

Conversión al Islam

En 2018, la cantante se convirtió al Islam y adoptó el nombre Shuhada Sadaqat, aunque siguió usando su nombre artístico, Sinéad O'Connor. En 2021, publicó un libro de memorias titulado "Rememberings". Además, en el año anterior, Kathryn Ferguson dirigió un documental sobre su vida.

Premio RTÉ Choice Music Awards en 2023

En el comienzo de este año, O'Connor fue honrada con el premio inaugural al Álbum Irlandés Clásico en los RTÉ Choice Music Awards. Durante la entrega, al agradecer, dedicó el premio por su álbum "I Do Not Want What I Haven't Got" a todos los miembros de la comunidad de refugiados en Irlanda, recibiendo una ovación de pie.

La artista recibió elogios de diversas figuras, incluido el presidente Michael D Higgins, quien elogió su voz única y su compromiso valiente con temas relevantes, incluso cuando eran incómodos de abordar.

En julio 2023 traslada su residencia a Londres y anuncia posibles proyectos musicales

En julio de 2023, O'Connor se mudó a Londres y anunció sus planes de una posible gira musical. En una publicación en su página oficial de Facebook el 12 de julio, reveló que estaba de regreso en Londres, finalizando un nuevo álbum que planeaba lanzar a principios del próximo año.

También comunicó su intención de realizar una gira por Australia, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos y otros lugares en los próximos años.

Las circunstancias de su fallecimiento aún no están claras. La cantante deja atrás tres de sus cuatro hijos, ya que su hijo Shane falleció en enero del año anterior a la fecha actual, cuando tenía 17 años.

En este artículo te hemos contado más detalles sobre el funeral de Sinéad O'Connor, una artista que dejó una huella imborrable en la historia de la música y que será recordada por su talento, su valentía y su sensibilidad. Descanse en paz.