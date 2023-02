La razón y el impedimento de la boda de Tamara Falcó en la Capilla EL Rincón

La marquesa de Griñón ha confirmado a golpe de exclusiva dónde y cuándo se celebrará su enlace con Íñigo Onieva. Decidido el sitio, ESdiario ha podido saber que no lo tendrá fácil.

Este miércoles tenemos nuevo capítulo en la "no boda y ahora boda" de la marquesa de Griñón. La protagonista lo cuenta todo en Hola, la revista de cabecera de la familia. Bajo el sello de exclusiva anuncia que la boda no tendrá lugar el 17 de junio sino el 8 de julio. Cambio de última hora. Tamara Falcó confirma que contraerá matrimonio en la finca que heredó de su padre junto a su hermano Manuel, El Rincón.

Un dato que no encaja con la expectación e invitados de la boda de este verano. La capilla de la finca El Rincón tiene capacidad para 12 personas. No entra nadie más. Ni apretados. La única razón para elegir este lugar más allá de que fuera el lugar favorito de su "papi" es preservar la exclusiva y que nadie tenga acceso al momento del "sí, quiero" con Ìñigo Onieva. Finalmente han descartado la Iglesia de Santa Bárbara y Los Jerónimos en Madrid porque en estos templos religiosos públicos era imposible guardar con recelo todo los movimientos previos al convite.

La hija de Isabel Preysler acuerda con su revista que todo el día de "autos", incluso la noche anterior, sea contenido de la exclusiva que puede llegar a los 80.000 euros. Una cantidad suculenta para cambiar una gran iglesia de Madrid por una capilla pequeña donde podrían asistir los más cercanos. Madre, suegra y algunos hermanos y cuñados. Todos no es posible. Quién se quedará en la puerta de la capilla para ver a la recién estrenada mujer de Onieva. El tiempo descifrará este enigma. 80.000 euros bien merecen una misa aunque sea en "capilla pequeña".

Una vez decidido el lugar, que es un capilla privada, llega el momento del problema convertido en impedimento. Con el Derecho Canónico en la mano, actualmente no es posible celebrar el sacramento del matrimonio en ningún otro lugar que no sea un parroquia.

Problemas para el enlace religioso de Tamara Falcó en la capilla de El Rincón

A día de hoy no es posible contraer matrimonio en capillas privadas. Tan sólo capillas que dependan directamente de una parroquia. No es el caso. La capilla de El Rincón no es una extensión de la Parroquia De San Pedro Apóstol situada en la zona de Aldea del Fresno.

La única opción posible es a través de la dispensa para poder celebrar el matrimonio en la capilla El Rincón. Esta dispensa tiene que ser concedida por el Obispo de la Diócesis a la que pertenezca la Finca El Rincón. En este caso pertenece a la Diócesis de Getafe. Según la información con la que cuenta ESdiario no lo tendrá fácil la hija del marqués de Griñón. Todo será cuestión de trabajo, motivación alegada para desear celebrar la boda en este lugar o dinero. Depende.