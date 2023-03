Belén Esteban saca del olvido a Belén Ro para atizar a Terelu y Carmen Borrego

Desde su enfrentamiento con Kiko Hernández que terminó con casi todo Sálvame y medio Telecinco en su contra poco se sabe de la que fuera íntima de Las Campos y de Rocío Carrasco.

Todo comenzó con un desencuentro entre los entonces amigos Belén Rodríguez y Kiko Hernández y terminó con la colaboradora enfrentada ya no solo con casi todo Sálvame sino con medio Telecinco, incluidas sus íntimas Terelu Campos y Carmen Borrego, íntimas a su vez todas ellas de Rocío Carrasco.

Ahora, bastante tiempo después y con Belén Ro en un discreto segundo plano, Belén Esteban ha vuelto a poner su nombre sobre la mesa.

La princesa del pueblo desveló el motivo del conflicto de Rodríguez y las Campos además de dejar caer que hay quien tiene valor para enfrentarse a su amiga pero no a otros, como a Kiko Hernández.

Apenas unas horas después la propia Terelu respondió y ambas se enzarzaron en un agrio cara a cara. "Me parece que Belén Rodríguez aquí se ha comido cosas que solamente no se las tenía que haber comido ella, se lo tenía que haber comido más gente y ni tú ni tu hermana habéis tenido cojones de hacerlo", dijo Esteban mientras Campos le espetaba:"A mí no me acuses de no tener cojones. Debe ser que no conoces mis cojones".

Belén Esteban acusa a Terelu Campos de achantarse con Kiko Hernández

"Es lo que pienso, que con unos mucho y con otros nada", insistió la de Paracuellos mientras la presentadora de Sálvame le exigía nombres, además de dejar claro que no comparte nada con Kiko Hernández más allá de los límites del programa: "No tengo ninguna relación con él ¿Con Kiko que ha ridiculizado a mi hija? ¡Venga hombre! ¡Ya está bien!".



"¡Eso te digo yo!", replicó Belén Esteban, que cree que no solo su amiga ha hecho las cosas mal: "Cuando se iban a comer con tu madre aquí se han escuchado de todas las cosas y a la única a la que se ha criticado ha sido a Belén Rodríguez".

Sin embargo, Terelu Campos le recordó que se señaló a más personas, como fue el caso de Gustavo Guillermo, hombre de confianza de María Teresa Campos