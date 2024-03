Genoveva Casanova riza el rizo "por la exclusiva" y hace polvo a Emma García

Pocos podían haber adivinado lo de la ex de Cayetano Martínez de Irujo y el rey de Dinamarca, menos aún lo que ha selecta celebrity iba a hacer apenas unos meses después, nada aristocrático.

Cuatro meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca, Genoveva Casanova no ha tenido más remedio que abandonar su escondite para cumplir sus compromisos profesionales. Y es que hace un año se comprometió a convertirse en concursante de la nueva edición de El Desafío y ahora está cumpliendo su palabra como uno de los fichajes estrella de la temporada que ya se está grabando (con permiso de Victoria Federica, claro está, será uno de los grandes reclamos para el público).

Una noticia que se hacía pública coincidiendo con el arranque de las grabaciones del popular programa de Atresmedia, en las que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo está haciendo lo imposible para no ser captada por las cámaras; y tras ocultarse bajo una manta el primer día de rodaje (dejando a todos sin palabras con su surrealista actitud) optaba por superarse a sí misma un poco más escondiéndose en el maletero de un coche, logrando así su objetivo de pasar sin ser vista... ¿Dará en algún momento la cara?

Según desveló este domingo el programa de Telecinco Fiesta, la amiga especial del rey de Dinamarca estaría viajando escondida en los maleteros de los coches para no ser captada por la prensa. Vamos, que el magacín que presenta Emma García cuenta con testigos que aseguran haberla visto salir de un maletero al llegar a la grabación del programa por el que ha fichado.

La situación absolutamente increíble generó un debate entre colaboradores en plato y mientras algunos lo veían muy mal otros intentaban encontrar una explicación lógica. Para la presentadora, por ejemplo, "antes de ir en un maletero, pido un coche con los cristales tintados. El caso no es meterse, es aguantar y, después, salir. Yo esto no lo he pillado".

Ni ella ni los espectadores de su programa por lo visto porque el Fiesta de Emma García anotó este domingo para Telecinco un 10% de cuota de pantalla delante de 1.079.000 espectadores, bajando frente al 10.9% y 1.116.000 del día anterior.