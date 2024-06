El tercer libro de la amiga íntima de Isabel Pantoja amenaza dinamitar Cantora

Lo de la última mujer especial en su vida parece que va a terminar como el rosario de la aurora y entre "ríos de tinta" la cosa solo amenaza con empeorar en un futuro no muy lejano.

Desde hace varias semanas, la amistad entre Isabel Pantoja y Mariló de la Rubia ha tenido muchos altibajos desde que Agustín Pantoja se metió en medio de la relación. Según las informaciones qeu tanto Antonio Rossi como Leticia Requejo han estado haciendo públicas en Telecinco, el hermano de la tonadillera no habría podido esconder los celos que le tiene a la gran amiga de Isabel.

Y es que el protagonismo que estuvo teniendo Mariló con la prensa estos últimos meses durante la gira de conciertos de Pantoja no le habrían sentado nada bien a Agustín y habría decidido cortar de raíz la amistad entre ellas. Según los periodistas, el hermano de la artista le habría hecho continuos desprecios a De la Rubia para alejarla... con éxito.

El trabajo dio sus frutos y el tío de Kiko Rivera e Isa Pantoja consiguió lo que quería, ya que Mariló decidió poner distancia de por medio y alejarse tanto de la cantante como de él. Sin embargo, una de las últimas exclusivas que se contó en el TardeAR de Ana Rosa Quintana es que no habría posibilidad de reconciliación: se habría terminado la amistad por completo.

Uno de los motivos que le habría llevado a la mejor amiga de la tonadillera a tomar esta decisión es el poco interés que habría puesto la propia Isabel en ponerse en contacto con ella y arreglarlo. Además una de las condiciones para retomar la relación era tener a Agustín lejos...

Así las cosas, este jueves TardeAR aseguró que la examiguísima habría pasado página (nunca mejor dicho) tras esta decisión para refugiarse en la literatura. Vamos que ha decidido escribir un libro en el que va a aparecer la cantante.

Según Leticia Requejo, desde la ruptura no ha habido comunicación entre las examigas: "Desde que Mariló tomó la decisión de romper esta relación para siempre no ha habido ningún tipo de comunicación. Isabel no se ha puesto en contacto".

Por eso precisamente ha podido centrarse más en escribir el libro: "Ha ganado tiempo y su prioridad es dedicárselo a ella misma. Ha decidido escribir su tercer libro y sería una continuación. Hay una protagonista donde, efectivamente, es Isabel, pero me cuentan que el libro no tiene nada que ver con Isabel Pantoja, ni con su relación".

El nuevo libro de Mariló de la Rubia, amiga de Isabel Pantoja no ayuda a Telecinco

Aunque la tonadillera va a aparecer en el tercer libro de Mariló de la Rubia, la cantante no va a ser la protagonista. El texto va a ir dirigido hacia otra persona: "Sería un homenaje para una persona que está en la vida de Mariló, pero no es Isabel".

Sin duda, una nueva amenaza en el horizonte para un Clan que suele estar en el disparadero de la prensa rosa y que con este nuevo libro en camino seguro que cosecha otra vez muchísimos titulares.

Y a pesar del morbo, este jueves TardeAR no pudo transformarlo en cifras de audiencia. De hecho, el magacín de tarde de Telecinco descendió al 9.4% de cuota de pantalla y 769.000 espectadores para Telecinco frente al 9.9% y 829.000 del día anterior.