La "pura mentira" de las "borregas" Terelu y Carmen dispara la tensión en plató

Que Las Campos siempre han estado en la diana de muchos enemigos públicos de la familia no es ningún secreto, pero ahora con una cámara detrás las 24 horas estaba claro que se iba a liar.

Con Gabriela Arrocet en Supervivientes como concursante repuesto de última hora (tras el abandono de Patricia Donoso) estaba claro que los disgustos para Las Campos estaban asegurados desde Honduras y con una cámara las 24 horas grabando.

Este martes, sin ir más lejos, Terelu Campos pudo ver en Sálvame las imágenes inéditas de Gabriela Arrocet hablando con sus compañeros sobre su familia y no dudó en contestar a su exhermanastra de una manera muy rotunda.



"Las borregas son las únicas que hablan mal y son mentira, les digo borregas porque la madre les queda grande. Son pura mentira, todo lo que hablan es falso de mí y de mi padre", dijo la hija de Bigote Arrocet en su playa.

Terelu Campos desmonta sin despeinarse a Gabriela Arrocet

Terelu escuchó en plató atentamente y no ha dudado en responder: "No puedo hablar de ti porque ya he dicho que no te conozco de nada, de tu padre tampoco he hablado, pero a lo mejor algún día hablo. Lo único que he dicho es que la ruptura con mi madre algunas cosas no eran verdad y que lo podía demostrar con mensajes".



"No me interesa tú padre y por eso no hablo de él y si no me interesa tu padre imagínate lo que me interesas tú. El que se pronuncia de esta manera es el que queda mal. Que me llame borrega ni me va ni me viene, mi padre se llamaba José María Borrego y a mucha honra", sentenció la hija mayor de María Teresa Campos.