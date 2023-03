Alonso Caparrós sufre dos duros varapalos que hacen tambalear su estabilidad

Hace unos días el colaborador de Telecinco se rompía en vivo y en directo incapaz de desvelar en qué consisten los problemas personales que le tienen destrozado. Ahora han trascendido.

Cuando Alonso Caparrós se rompió en Sálvame pocos podían saber qué era lo que en realidad le estaba sucediendo. El colaborador reconoció estar más callado de lo habitual y se limitaba a contar que se debía a problemas personales y, aunque no quería entrar en detalles, sí que habló con Gema López y le autorizó a contarlo todo.

Cabe recordar que tras recibir un reproche que le afeaba su escasa participación en el programa, Caparrós reconocía que estaba ausente, se disculpaba y explicaba que estaba afrontando una situación difícil.

En ese momento, Alonso no se sintió preparado para dar detalles, pidió a sus amigos que no le preguntaran nada y ellos le arroparon con un abrazo: "Prefiero que me deis unos días, está reciente, está vivo, activo".

Los problemas de Alonso Caparrós no tienen nada que ver con una recaída

Gema López habló con su compañero, que le pidió que transmitiera los problemas a los que está haciendo frente: "Ha tenido la pérdida de un amigo al que estaba muy unido y esto le ha hecho plantearse muchas cosas". Pero no ha sido el único palo que ha sufrido recientemente, también ha tenido un problema económico con el que no contaba: "No le ha salido bien, ha tenido que hacer frente a unos pagos y vienen de historias pasadas".

Eso sí, dejó claro que nada tiene que ver con una recaída aunque sí con cosas que pudo hacer "bien o mal" y que ahora han tenido "una serie de consecuencias". "Según me lo contaba, se echó a llorar", explicó Gema López recomendándole no abordar su situación en directo.