Isa P responde contundente a los mensajes que lanza su madre en el escenario

No hay semana en la que la joven no se vea envuelta en alguna polémica relacionada con su madre y esta vez, la actitud de ésta en sus conciertos ha encendido de nuevo la chispa.

Isa Pantoja ha demostrado que sabe abordar las polémicas relacionadas con su situación familiar con mucha madurez, pero, durante las últimas semanas, la hermana de Kiko Rivera se ha visto sobrepasada por las declaraciones de su niñera, Dulce y las constantes pullas que su madre lanza en público, tirando a sus hijos por tierra, en una relación que, según Isa, nada tiene que ver con la realidad.

Y es que, según Pepe del Real, Mariló la Rubia habría intentado interceder a favor de una reconciliación entre Isabel Pantoja y su hija, sin éxito, más ahora que parece haberse abierto una brecha entre ella y la tonadillera, en la actualidad sin contacto aparente.

El mensaje de Isa a su madre

La hermana de Kiko Rivera considera lamentable que Mariló ya no esté en la vida de su madre porque siendo así esto "no va a llegar a ningún puerto" y añade que no cree que, tal y como se ha dicho, su tío sea el culpable de la ruptura de la gran amistad que las unía: "Como se ha dicho, no pienso que sea siempre por él, es lo fácil (...) Ella tiene mucha personalidad y una cosa es que le aconsejen y le digan, pero de ahí a decir que no quiere ver más a esta mujer, si es así, de verdad que no es solo por él. Ella quiere estar con quien quiere estar y está donde quiere estar", afirma contundente Pantoja.

Me encanta Isa Pantoja, la madurez y educación que tiene, otros miembros de su familia desearían. https://t.co/chgGiWw9Ds — 🔮✨🌙 (@ahsscream_) June 15, 2024

Su compañero en Vamos a ver insiste en que Mariló: "Ha ofrecido todas las posibilidades a su alcance para que se de una reconciliación “, y añadía que es una mujer "muy familiar" que aboga por el bienestar de la familia: "Ella se ha ofrecido para que haya una reconciliación madre e hija". De hecho, añadía que saben que con su hermano "la herida es mayor" pero parece que lo veía más posible con ella.

Por otro lado, Isa dejaba claro en su programa que para ella es "muy duro" escuchar los mensajes que su madre envía en sus conciertos y le responde sin tapujos: "No sé si lo hace porque cree que voy a responder, sabe dónde tocarme. Un hijo duele más que nadie y más debería dolerle yo, que a mí me fue a buscar, no fue un capricho, me fue a buscar ella. Las cosas que duelen, duelen, y para mí un hijo está antes que nada".