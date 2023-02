Enrique Bunbury confiesa cual ha sido la sustancia que lo alejó del escenario

Al haberse realizado diferentes pruebas médicas, sus médicos consiguieron llegar a un diagnóstico concreto poniéndole un nombre a sus problemas con la voz: este es el resultado.

La retirada de los escenarios por parte de Enrique Bunbury hace un año por problemas de salud relacionados con su garganta, impidiéndole cantar en directo, obligándolo a cancelar su gira de despedida han sido confirmados por el propio cantante hace un par de días.

Después de haberse realizado diferentes pruebas médicas, sus médicos consiguieron llegar a un diagnóstico concreto poniéndole un nombre a sus problemas con la voz, siendo el glicol el culpable, provocándole una intolerancia a esta sustancia líquida que absorbe el agua y es utilizada para provocar el humo que se usa en los conciertos.

Lo explicó todo en la entrevista concedida para la agencia The Associated Press, debido al próximo lanzamiento de su nuevo single Invulnerables, perteneciente al disco que será publicado el 26 de mayo.

El cantante que formó parte del grupo Héroes del Silencio explicó que "al segundo concierto de la gira ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos muy compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo".

Añadió también que "la gran duda para mí era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros , estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, solo ocurría encima del escenario".

Enrique Bunbury y el "dolor de sentir el alejamiento del público"

Igualmente, sigue valorando la importancia que tienen los conciertos en su comunicación y contacto con el público. "Tenía el dolor de sentir que este alejamiento del público podía suponer cortar ese vínculo que existe de comunicación con las persona, porque un concierto no es un mero acto promocional. Es un momento de comunicación con gente que ha vivido y ha sentido tus canciones"

Explicó que "el nuevo disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo. Lo que es un alivio mayor es saber lo que te ocurre, eso es lo primero. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría".