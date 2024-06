Rocío Flores, muy tocada, acusa de la peor manera el regreso de Marta Riesco

Durante un tiempo fueron íntimas. Mucho ha llovido desde entonces y la reportera despedida fulminantemente de Telecinco ha encontrado trabajo en la tele para escarnio de su exfamilia.

En un giro inesperado de los acontecimientos que parecen sacados de una telenovela, Rocío Flores ha vuelto a enfrentarse a los fantasmas de su pasado. La joven, que vivió en el ojo del huracán mediático durante años pero llevaba ya mucho tiempo en un discreto segundo plano, se ha visto nuevamente en el centro de la controversia tras el regreso de Marta Riesco a la televisión.

Riesco, ex pareja de su padre, Antonio David Flores, y antigua reportera de Ana Rosa Quintana en Telecinco, sorprendió a propios y extraños al mostrar empatía hacia Rocío Carrasco, madre de Rocío Flores, durante una entrevista en TEN.

Y es que después de mucho tiempo en "paro" tras su fulminante despido de Mediaset, la reparición de la reportera como nuevo fichaje del Ni que fuéramos Shhh (el sustituto de Sálvame) ha reabierto viejas heridas en la que fuera su "hijastra" durante un breve período de tiempo.

Rocío Flores, al borde del llanto en sus redes sociales

Tanto es así que la joven compartió en Instagram su dolor y frustración, al borde del llanto, confesando que había evitado las redes sociales durante una semana. “La mayoría de vosotros ya sabéis el por qué”, expresó, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo recibido durante estos tiempos difíciles.

Rocío Flores reaparece en Instagram tras el fallecimiento de la madre de Olga Moreno. pic.twitter.com/7qdcn6hYgI — SLQHET (@SLQHET) June 14, 2024

La relación entre Riesco y Flores, que en su momento fue de íntima y estrecha amistad y apoyo mutuo, se desmoronó cuando Rocío descubrió la relación de su padre con Marta, noticia que le llegó al mismo tiempo que al resto de España. Esta revelación fue un golpe devastador para ella, especialmente porque coincidió con la separación de su padre y Olga Moreno, a quien consideraba una figura materna dada la falta de relación con su madre biológica desde hace muchísimos años.

Con el tiempo, parecía que Riesco y Flores habían logrado reconstruir su relación, pero las tensiones volvieron a surgir. La reportera incluso la llegó a culpar de su ruptura con Antonio David, acusándole de tener un “amor platónico” hacia su padre y de ser excesivamente celosa. Estas declaraciones añadieron más leña al fuego de un drama familiar que ha captado la atención del público durante años.

En su regreso a la televisión, Riesco no dudó en compartir su versión de los hechos, describiendo su relación con Antonio David como la peor experiencia de su vida. “Ojalá no me lo hubiese cruzado nunca”, lamentó, añadiendo que se sintió sola y maltratada por la familia de su exnovio.

Marta Riesco, pletórica tras recuperar su trabajo de reportera gracias a Ni que fuéramos Shhh

Claro que la pesadilla para los Flores no ha hecho nada más que empezar porque tras su dura entrevista, Marta Riesco ya ha empezado a colaborar como reportera de calle para Ni que Fuéramos Shhh, así que la cosa va para largo.

Este mismo viernes, los responsables del programa se hacían eco en redes del primer "quickie repor" de su nuevo fichaje.

"Me he peleado con todos menos con tu padre" Marta Riesco a Marta López Álamo en su primer quickie repor 🤫 #NiQueFuéramos14J



⏩https://t.co/YEXNwaRDNN



🎀¿Qué os ha parecido?🎀 pic.twitter.com/ar4elxVOxs — FABRICANTES STUDIO (@fabricantestv) June 14, 2024

Ella misma se mostró pletórica de felicidad por haber recuperado su trabajo de periodista en un photocall al que llegó "nerviosa", después de "un año y tres meses sin coger un micro": "He llegado nerviosa porque sabía que me iba a encontrar antiguos compañeros, algunos de ellos que no me lo hicieron pasar bien".

Sin embargo, "me ha quedado flipada porque he tenido la sensación de que nunca me había ido, muchos compañeros han sido muy amables conmigo, me han tratado superbién. No os podéis ni imaginar lo que he sentido, tenía ganas de llorar".