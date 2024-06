Cristina Pedroche la "caga" en La Sexta y pone en peligro su puesto en Antena 3

Apenas unos días después de "ofender" al sector sanitario y a los profesionales de la pediatría, la colaboradora de Atresmedia volvió a meter la pata en una sucesión de errores gafes.

Cristina Pedroche suele sembrar la polémica allá donde va. Más ahora que también se ha convertido en escritora y madre, labores que simultanea con sus puestos televisivos como colaboradora de Zapeando en La Sexta y flamante presentadora de las Campanadas de Nochevieja en Antena 3 cada año.

Si hace unos días organizó la mundial en el plató de El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 hablando sobre su particular selección de pediatras para que traten a su hija correctamente, este martes volvió a generar polémica pero esta vez desde la cadena verde de Atresmedia.

Alguien tiene que decir a Cristina Pedroche que los profesionales sanitarios sí se forman. En cursos, congresos… Qué peligroso es atacar a la #SanidadPública reconociendo que ella tiene dinero para ir a pediatras privados. Horrible discurso en prime time pic.twitter.com/16Em0ES1hS — José María Ponos (@jponos) June 6, 2024

Todo porque tanto ella como sus compañeros de Zapeando Maya Pixelskaya, Miki Nadal, Dani Mateo y Graciela Álvarez decidieron comprobar por sí mismos los sorprendentes sabores que desvela la tiktoker Mercé Bona, entre ellos la combinación de uvas y cacahuetes que, teóricamente, da como resultado un sabor a chocolate.

Cristina Pedroche, la mala suerte y su próximo vestido de las Campanadas

Sin embargo, después de la cata, Cristina Pedroche se dio cuenta de un detalle: "A ver si me va a dar mala suerte, me he comido una uva y nunca como uvas hasta el 31 de diciembre", exclamó visiblemente preocupada a lo que Dani Mateo ironizó entre bromas y veras sobre la mala suerte que le iba a dar: "Pues no vas a vender ni un libro".

"Cómete doce para que resetees", le propuso Graciela Álvarez, mientras que Pixelskaya le asustó aú más con un "has arruinado 2025". "Le voy a preguntar al Maestro Joao", afirma ella que puestos a pifiarla todavía metió un poquito más la pata desvelando el secreto que más guarda Antena 3 de toda su parrilla: su vestido anual de las Campanadas. De hecho, Cristina se marcó un spoiler asegurando que "ya está", al menos "la idea". "El vestido está antes de que planten las uvas", bromeó sarcástico el presentador.

Una serie de catastróficas "desdichas" para la reina de las Nocheviejas que no ayudaron a Zapeando a mejorar sus cifras. De hecho, el programa de zapping de La Sexta bajó este martes al 5.5% de cuota de pantalla y 521.000 espectadores, frente al 5.8% y 559.000 del día anterior.