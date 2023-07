El último concierto de Elton John en Estocolmo: una despedida legendaria

El cantante y compositor Elton John se despidió de sus fans con un concierto en Estocolmo el 8 de julio, el último de su gira mundial Farewell Yellow Brick Road que comenzó en 2018.

¿Qué harías si supieras que estás viendo el último concierto de una leyenda de la música? Eso es lo que les pasó a los miles de fans que asistieron al último show de Elton John en Estocolmo, Suecia, el pasado sábado.

El cantante de 76 años cerró su gira mundial ‘Farewell Yellow Brick Road’ con un emotivo mensaje a sus seguidores y una interpretación de su clásico Your Song.

El adiós de una estrella: último concierto de Elton John en Estocolmo

Elton John es uno de los artistas más exitosos e influyentes de la historia de la música. Desde su primera gira en 1970, ha realizado más de 4000 actuaciones en 80 países, vendiendo más de 300 millones de discos. Su repertorio incluye éxitos como Rocket Man, Tiny Dancer, Candle in the Wind y Circle of Life, entre muchos otros.

Su gira de despedida, que comenzó en 2018, fue una oportunidad para que sus fans disfrutaran de sus canciones en vivo por última vez.

'Good evening Stockholm. Well this is it', said Sir Elton John, during his final show of the Farewell Yellow Brick Road show at the Tele2 Arena in Stockholm, Sweden. #Elton #EltonFarewellTour #Music #retirement pic.twitter.com/nqfpzKptK3 — Yui Mok (@YuiMok) July 8, 2023

Durante casi tres años, recorrió los cinco continentes, ofreciendo espectáculos llenos de energía, emoción y nostalgia. Su última parada fue en el Friends Arena de Estocolmo, donde deleitó al público con más de dos horas y media de música.

Al final del concierto, Elton John agradeció a sus fans por su apoyo incondicional durante toda su carrera.

"Ha sido un viaje maravilloso, el mejor viaje que se pueda soñar". "He tenido la carrera más maravillosa, más allá de lo creíble. Cincuenta y dos años de pura alegría tocando música, ¿qué suerte tengo de tocar música?" "Gracias por compartirlo conmigo. Gracias por todo el amor que me han dado."Tocar para ustedes ha sido mi razón de vivir. Los quiero mucho".

Luego, se sentó al piano y tocó Your Song, la canción que lo consagró como una estrella hace más de 50 años. Fue un momento único e irrepetible para todos los asistentes.

Así se despidió Elton John de los escenarios, dejando un legado musical extraordinario y una huella profunda en el alma de sus fans. Su música seguirá viva por siempre, recordándonos que él es el verdadero rey del pop.

La trayectoria de Elton John: un repaso a su vida y su música

Elton John es uno de los artistas más exitosos y admirados de la historia de la música pop. Su carrera abarca más de cinco décadas, en las que ha vendido más de 300 millones de discos, ha ganado numerosos premios y ha colaborado con grandes figuras de la música.

Su nombre real es Reginald Kenneth Dwight, y nació el 25 de marzo de 1947 en Pinner, Inglaterra. Desde niño mostró un gran talento para el piano, y a los 11 años obtuvo una beca para estudiar en la Royal Academy of Music.

A los 15 años empezó a tocar en pubs y bandas locales, y adoptó el nombre artístico de Elton John, inspirado por dos de sus compañeros de grupo.

En 1967 conoció al letrista Bernie Taupin, con quien inició una fructífera asociación musical que dura hasta hoy. Juntos compusieron cientos de canciones, que Elton John interpretaba con su voz y su piano. Su primer éxito fue Your Song, que lanzaron en 1970 y que les abrió las puertas del mercado estadounidense.

A partir de entonces, Elton John se convirtió en una estrella mundial, con una imagen extravagante y un estilo musical variado, que abarcaba el rock, el soul, el gospel o el country. Algunos de sus álbumes más famosos son Goodbye Yellow Brick Road (1973), Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (1975) o A Single Man (1978).

En los años 80 y 90, Elton John siguió cosechando éxitos, como I'm Still Standing, Sacrifice o Can You Feel the Love Tonight. También incursionó en el cine y el teatro, componiendo la música de películas como El rey león o Billy Elliot, y de musicales como El fantasma de la ópera o Aida.

En su vida personal, Elton John tuvo que enfrentarse a problemas como la adicción a las drogas y al alcohol, la bulimia o la depresión. También tuvo que lidiar con la homofobia y el estigma del sida, enfermedad que se cobró la vida de muchos de sus amigos. En 1992 creó la fundación Elton John AIDS Foundation, que se dedica a ayudar a las personas afectadas por el virus.

En 2014 se casó con David Furnish, con quien tiene dos hijos adoptivos, la pareja se conoció en 1993.

En 1998 fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la música y a la caridad. En 2019 se estrenó la película Rocketman, basada en su vida y protagonizada por Taron Egerton.

En 2018 anunció su gira mundial Farewell Yellow Brick Road, que sería su última gira antes de retirarse de los escenarios. La gira duró cuatro años y terminó el pasado sábado 8 de julio en Estocolmo, Suecia, donde Elton John ofreció un concierto emotivo y legendario.

Elton John ha sido uno de los artistas más influyentes y versátiles de la música pop, capaz de fusionar géneros y emocionar a generaciones. Su trayectoria es un ejemplo de talento, superación y generosidad.

Elton John cierra una etapa de su vida y una carrera musical que le ha convertido en uno de los artistas más influyentes y exitosos de todos los tiempos, con más de 300 millones de discos vendidos y numerosos premios y reconocimientos.

Aunque ha anunciado su retirada de los escenarios, el artista ha asegurado que seguirá componiendo y grabando música, así como involucrándose en causas sociales y humanitarias.

