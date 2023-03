Isabel Forner hace "buylling" a Valeria Ros y La Sexta saca buena tajada de ello

Aquí el que no corre vuela, y en las cadenas de televisión todavía más, y si no que le pregunten a la veterana de la cadena verde de Atresmedia que tuvo ciertos problemillas en directo.

En los últimos tiempos Isabel Forner se está consolidando como una de las colaboradoras de Zapeando más activas a la hora de dar momentazos en el divertido programa de sobremesa de La Sexta. Y para lograrlo suele contar con la inestimable ayuda de toda una veterana en estas lides: Valeria Ros.

En su último "encontronazo" en vivo y en directo en el plató de la cadena de Atresmedia, Forner estaba mostrando a los espectadores un surrealista e inexplicable error arquitectónico que colocó un radiador entre dos habitaciones.

A Valeria Ros se le traba la lengua e Isabel Forner intenta echar un cable sin éxito

Por su parte, Valeria Ros enseñó a su vez otro error tan llamativo como peligroso. Esta vez, un enchufe plantado dentro de una ducha: "Todos sabemos que por la mañana lo que más despeja es una buena docha o electrocutarte".

Sin embargo, esta última palabra se le atascó de mala manera a Valeria Ros, a la que se le trabó la lengua hasta el punto de que su compañera Isabel Forner intentó ayudarle a pronunciarla. Para qué quiso más. "No la presiones", le pidió el presentador Dani Mateo mientras ella insistía que solo quería ayudar.

"Me ha parecido bullying lo que me has hecho", destacó, entre risas, Valeria Ros tras su mal rato en directo.



Bromas y veras y momentos divertidos que una vez más tuvieron una gran acogida entre la audiencia de La Sexta. No en vano, Zapeando se marcó este lunes para comenzar la semana con buen pie un 6.6% de cuota de pantalla delante de 683.000 espectadores, sus cifras más altas registradas desde el pasado 27 de febrero.