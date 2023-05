El “final” de la historia de amor de Raúl Prieto y Joaquín Torres

Una boda como soñó Raúl Prieto, en su tierra, con su gente de antes y la que ha formado parte de su “otra familia” en los últimos años. Prieto se casa en su Sevilla con Joaquín Torres

El barco y su llegada a puerto es el símil para comenzar la crónica de la boda del periodista Raúl Prieto y el arquitecto Joaquín Torres. Es un barco pero no hay mar. Es río y Guadalquivir. Así comenzó la boda de la pareja. El triunfo del amor de dos personas que se conocieron hace 7 años. Y donde el comienzo no fue fácil. Mucho obstáculo hasta llegar a la Casa Pilatos donde ha tenido lugar la ceremonia y el banquete. La Casa Pilatos pertenece a la familia Medinacelli y se encuentra en el centro de Sevilla.

Una boda como soñó Raúl Prieto. En su tierra. Con su gente de antes y la que ha formado parte de su “otra familia” en los últimos 20 años. Raúl Prieto se casa en su Sevilla. No todo ha sido como ha sucedido estas últimas 48 horas. El ya matrimonio se conocía hace más de un lustro en el programa Sálvame. Joaquín Torres estaba casado con Mercedes, madre de sus dos hijos. Raúl Prieto acababa de finalizar su relación con el estilista Manuel Zamorano. Aún estaba “templada” la ruptura cuando se empiezan a escuchar rumores de amistad muy bien avenida entre el director y el arquitecto.

Comienzo clandestino

Durante meses tuvo que ser la negativa por parte de Raúl a esa nueva relación. Mucho que perder y poco que negar con la confirmación. La prensa estaba con el "run run" de si viajaban juntos a Barcelona o a cualquier otro lugar de nuestro país. El comienzo fue clandestino. Torres aún no había tomado la decisión de hacer la vida que quería hacer. No lo tuvo fácil. No se rompía del todo porque había dos menores de por medio. Llegó el día de dar el paso y contar su verdad. Una lección de vida la que le dieron los hijos al padre: lo importante era la felicidad de él, el padre.

Fue su hijo mayor (17 años) el que ayer puso el broche a esta historia de amor de su padre con Raúl Prieto. Una carta llena de madurez. De verdad. Ilusión. Fue difícil que no se escapara la lágrima entre los asistentes. Unanimidad. Sin lugar a dudas fue el momento más emotivo. Amor sin límites cual carta de los Corintios y, después, canción de José Luis Perales. Otro de los momentos donde la emoción impregnó el Palacio de la Casa Pilatos fueron las palabras de Belén Esteban.

Raul Prieto ha sido un segundo padre para la de Paracuellos del Jarama. Y no porque fuera el padrino de su boda. Eso es accidental. Raul Prieto fue el milagro que necesitó Belén Esteban en los días difíciles de luces y sombras. Ahí estaban mientras otros observaban como espectadores el espectáculo sin mediar palabra ni ejecutar acto. Belén Esteban es una persona muy agradecida y aquello ni lo ha olvidado ni lo olvidará. Prieto ha contraído matrimonio con quien ha querido, donde ha deseado y con quien ha elegido. Las ausencias no son tales. Nunca estuvieron tan cerca ni tan próximos. Una cosa es la tele y otra es la realidad. Tan sólo se echo en falta a Mila Ximenez. Y quien conoce a Raul Prieto es sabedor que en más de un momento de ayer se acordó de ella. La Ximénez lo vio todo desde “el balcón del cielo”. Y estará feliz, pues él fue su redescubridor en 2003.