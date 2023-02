Los planes de Telecinco para Alicia Peña después de visitar a Paz Padilla

La esposa de Jorge Pérez se convirtió muy a su pesar en la protagonista de todos los titulares del triángulo amoroso con Alba Carrillo, que ahora ha echado luz a su futuro inmediato.

Gran expectación por el regreso de Paz Padilla a Telecinco con programa propio, Déjate Querer, y un primer invitado de excepción: Jorge Pérez por primera vez en televisión tras su calentón navideño con Alba Carrillo.

Una Carrillo que no pudo borrar la sonrisa de su cara este miércoles al escuchar a Padilla transmitir a los espectadores de Ya es Mediodía su entrevista a Jorge Pérez. Según la presentadora, el guardia civil ha abierto su corazón de par en par con el único objetivo de sorprender y recuperar a su esposa.



"Fue muy sincero, se abrió en canal. Contó su historia como él lo había vivido y él vino con una misión: darle un mensaje a su mujer Alicia (Peña)", señaló Paz de un Jorge que ella sintió sincero: "Habla de todo, no se esconde… Se reafirma en todo lo que ha dicho. Lo ha pasado muy mal… Fue una entrevista, para mí, muy sincera".

A la espera de lo que se pueda ver el sábado en el primer Déjate Querer de esta nueva temporada, Alba Carrillo adelantó algo: "Voy a aprovechar, se acabó la ley mordaza… Yo lo que pienso… ¿Puede ser esta la productora de los que saltan en el helicóptero dentro de un mes y veamos pronto a su mujer? Me da la sensación de que estamos presentando a la mujer en sociedad. Creo que Alicia va a ir a Supervivientes y me parece maravilloso, pero no creo que este bien que le dejen mandar burofaxes y luego…".