El marido de Adela González se cuela en los pasillos de Telecinco con gran éxito

Recientemente echó por tierra las previsiones más aciagas de sus haters y ahora la presentadora de Sálvame ya se comporta como una más dentro del equipo... para lo bueno y para lo malo.

A toro pasado los colaboradores de Sálvame contaban este miércoles cómo habían celebrado San Valentín cada uno a su manera. Eso sí tras ser interrogados, devolvieron la pregunta a la presentadora, Adela González, que terminó dando la sorpresa.

Según ella no pudo celebrarlo con su pareja por la distancia: "La distancia no es el olvido, tendré que esperar al fin de semana", dijo la presentadora de Telecinco mientras sus compañeros se ponían algo "cenizos". "Cuando se empieza así, malo", dijo Kiko Hernández y Belén Esteban reprochaba que no hubiera cogido un avión: "¡Eso es amor!".

Visto lo visto, Adela González no tuvo más remedio que hacer una confesión sobre su pareja que no tenía planeada: "No os lo iba a contar pero lo voy a hacer", empezó a decir y, mirando a cámara, añadía: "Mikel, llego en una hora".

La relación de pareja de Adela González tiene un buen día en Sálvame

Acompañaba al mensaje con un movimiento de cejas y todos celebraban la noticia, menos Kiko Hernández, que le reprochaba: "¡Pues llegas con un día de retraso!".

Ni tan mal, que se suele decir, al menos para Sálvame y Telecinco ya que las dos versiones del magacín de corazón de Mediaset subieron este miércoles en los audímetros: Limón (12.3% de share y 1.258.000 espectadores) y Naranja (13.7% y 1.241.000), los mejores datos de ambos desde el 2 de febrero.