Makoke sentencia a Kiko Matamoros confirmando lo que más le puede doler a él

Hace unos días Kiko Matamoros confesaba en el podcast que protagoniza junto a su novia, Marta López, que no se considera un buen padre. Hundido, el colaborador reconocía que ha llorado mucho por sus hijos y agradecía la generosidad que han tenido Diego, Laura y Lucía (fruto de su matrimonio con Marian Flores) con él, ya que aunque han tenido poco contacto durante años, no han tenido en cuenta su actitud y ahora están recuperando el tiempo perdido.

Unas declaraciones sobre las que se pronunció Makoke entre resoplidos: "Él lo ha dicho y yo no tengo nada que decir. No es la primera vez que lo dice, lo ha repetido en varias ocasiones, no es ninguna novedad que lo haya reconocido, lo ha hecho en muchas ocasiones" sentenció, dejando claro que esta confesión no le ha pillado por sorpresa y no le ha extrañado para nada.

Y si Kiko está en su mejor momento con los hijos que tuvo con la hermana de Mar Flores, no puede decir lo mismo sobre la que tuvo con la propia Makoke, Anita Matamoros, a la que quiere invitar a su boda con Marta López a pesar de que hace dos años que no mantienen ningún tipo de relación. Un tema delicado sobre el que la colaboradora de Fiesta no quiere hablar "por petición de mi hija", aunque la propia influencer ya ha dejado entrever que no asistirá al enlace afirmando que la única boda que tiene prevista es la de sus amigos Willy Bárcenas y Loreto Sesma.

"Yo en la decisión de Anita no tengo nada que decir, llevo años separada" añade, revelando que si finalmente su hija decidiese dejar sus diferencias a un lado y estar presente en el 'sí quiero' de su padre con Marta (previsto para el próximo 3 de junio) ella no pondría ningún impedimento: "Perfecto. Yo la apoyaré en todo lo que quiera mi hija, por supuesto que sí".