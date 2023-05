Se acabó la clandestinidad: Dani Martín da portazo a su intimidad y se declara

Poco amigo, por no decir nada, de hablar o referirse a su vida privada en absoluto el cantante salió de su zona de confort para regalar el titular que muy poca gente se podía haber esperado.

Los rumores de ruptura comenzaron el pasado mes de diciembre. Diferentes medios de comunicación aseguraron que Dani Martín y la influencer María Partida (más conocida como Meriloves) habían puesto punto y final a su relación después de poco más de un año de amor. Informaciones que fiel a su discreción el cantante ni confirmó ni desmintió, por lo que muchos dieron por hecho que volvía a formar parte de la lista de solteros de oro de nuestro país.

Pero no es así, ya que después de varios meses sin dejarse ver juntos ni hacer ninguna alusión al otro en sus respectivas redes sociales (en las que especialmente la popular instagrammer es muy activa) la pareja reapareció en el evento con el que Cadena Dial y la marca de Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Slowlove, unieron moda y música en una divertida fiesta en una de las terrazas más exclusivas de la capital.

Esquivos, el cantante de El canto del loco y Meriloves evitaron presumir de su felicidad ante las cámaras aunque, entre risas y bromas con el presentador radiofónico Isidro Montalvo, Dani no dudó en declarar su amor por la influencer, con la que sigue tan feliz como el primer día y a la que confiesa que quiere con locura a pesar de que su relación es un tanto peculiar: "Como no la voy a querer, lo que pasa es que es una relación... abierta. Es una relación abierta que es lo que se lleva ahora". "Por qué no se puede uno liberar, no estar... todo", añadió.

A pocos metros de distancia, la propia Meriloves asistiendo a la escena y a la que el artista no quiere que le llamen "su chica". "Dale, que no es mi chica, que es más que mi chica. Hombre... es la mujer más importante de mi vida. Ahí estamos...", confesó, reconociendo con una sonrisa el alcance que sabe que tendrán sus bonitas palabras hacia la influencer: "Qué declaración y lo que os acabo de dar ahora mismo", ironizó.