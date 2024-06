La amenaza de Terelu Campos hacia Gustavo que nunca consuma

Terelu Campos justificó en todo momento a su hija Alejandra Rubio con el embarazo. Jamás hubiese imaginado ni querido que el padre de su nieto fuese una persona con pulsera telemática

La hija mayor de Teresa Campos se sentaba anoche en el programa De Viernes. Tras una larga negociación por el caché que quería o necesitaba, Terelu Campos accedía a ser entrevistada por Santi Acosta y Beatriz Archidona. Entrevista blanca donde tan sólo fueron informativos los videos que crearon el equipo de redacción y emitió la dirección. Unos archivos que corroboran los cambios de opinión de Terelu Campos. Una vez más. Ella es muy de cambio de opinión. Por eso está en TVE de tertuliana. Y hoy ha vuelto después de renegociar su caché en el programa D Corazón que presenta Jordi González y Anne Igartiburu.

La televisión pública gobernada por el socialismo aboga por un embarazo de una niña de 23 años y hacen apología de lo que hay que hacer. Estudios menos. Pleitesía más. Menos de una cosa para los jóvenes y a su vez se adoctrinan y más pleitesía para la mujer que echaron de TVE de Mañaneros, Terelu Campos, y la volvieron que tener que aceptar por una llamada a la gran cúpula. No olvidemos que las herederas de Teresa Campos se reunieron en La Moncloa con Pedro Sánchez. Es la televisión que desean para su pueblo. Y es la televisión pública.

Terelu Campos justificó en todo momento a su hija Alejandra Rubio con el embarazo. Jamás hubiese imaginado ni querido que el padre de su nieto fuese una persona con pulsera telemática. Quien la conoce y quien ha trabajado con ella lo puede asegurar y sin titubear. Otra cosa es el antiguo refrán castellano "de los míos diré pero no oiré". La hermana de Carmen Borrego tan sólo se hizo grande cuando arremetió contra la persona que más cerca ha estado con su madre en los últimos 33 años, Gustavo Guillermo.

Veo que la hija de Terelu está con el hijo de Mar Flores.

Esta gente del famoseo se cruzan entre ellos como la vieja aristocracia de los Sajonia-Coburgo. — Gonzalo Núñez (@GonzaloNez19) February 17, 2024

La protagonista de anoche amenazó mirando a cámara a Gustavo. Y aseguraba que estaba cansada y que podría hablar pronto para acabar con la historia del que fue chófer de su madre. Entre otras muchas cosas. Fue el hombre de confianza de Teresa Campos. El encargado y responsable con autorización directa de acudir a lo más privado de la comunicadora. Entre otras cosas gestiones bursátiles y médicas. La vida de Teresa Campos estaba en manos de Guillermo. Terelu Campos amenaza. Esto se le da de diez. Carmen sigue la misma estela. Dictadoras de un cortijo cuando se le da vuelo. Y no son pájaros. Quizás pájaras.

Nunca las consumará

Terelu Campos no consumará nunca sus amenazas. Demasiada ropa sucia para tan poca lavadora. Por la tarde, el programa que presenta y dirige en la sombra Carmen Borrego, anunciaba su nueva estrategia con Gustavo. La amenaza y los juzgados. La mujer que se operaba la papada y lo vendía a la revista Lecturas se iba del plató. Mostraba su mejor perfil. El de tacañona gruñona con palabras altisonantes en plató y arremetiendo hacia el programa que la tiene contratada. Se lo consienten.

Esta actitud y aptitud no la mostraba en el extinto Sálvame. Otras direcciones magistrales. Aprendices de mujeres que creen controlar la televisión. Y sin la presencia de algodones de azúcar. La Borrego amenaza con los juzgados. Normal, también lo hizo su amiga Rocio Carrasco y así le ha ido. Memoria del tiempo presente. Por la noche, Terelu Campos volvía a utilizar la estrategia del miedo. La coacción. Algo que no sucederá. Es una amenaza en el sentido literal de la palabra. Gustavo Guillermo se guarda un as debajo de la manga que saldrá a la luz este otoño. La amenaza vs la realidad.