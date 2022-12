Christian Gálvez se sincera sobre su salida de las redes sociales

El presentador se ha sincerado acerca de estas aplicaciones, donde asegura que se borró su cuenta de Twitter por las salidas de tono de algunos de sus seguidores.

Christian Gálvez se encuentra sumergido en una nueva oportunidad gracias a '25 palabras', el nuevo concurso de Mediaset que busca competir con Sonsoles Ónega y Antena 3. Por ello, el presentador ha hablado acerca de este enésimo reto televisivo y de algunos temas variados acerca de su vida personal como su relación sentimental con Cristina Pardo o su enemistad con las redes sociales.

Este último punto ha sido muy criticado por el presentador debido a los comentarios fuera de tono emitidos por parte de algunos de sus seguidores o perfiles anónimos. De hecho, Gálvez agradece y a su vez recomienda la lectura del libro '10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato', ya que fue el detonante por el cual eliminó sus cuentas de Facebook y Twitter. “Mi representante me dijo que me dejará Instagram y también LinkedIn porque me sale curro en conferencias”.

Además, el presentador ha confesado que su polémica a raíz de una exposición sobre Leonardo da Vinci en la Biblioteca Nacional de España, de la cual fue protagonista, fue el detonante que propició su adiós temporal de las redes sociales. “Por el tema de la exposición de Leonardo tuve críticas y aplausos a partes iguales. Acabé hasta las narices y dije ‘a tomar por saco Twitter’”.

El presentador de Mediaset pensó en primera instancia que las redes sociales era un vehículo “noble” para expresar todo aquello que piensas, pero lo que se encontró fue totalmente diferente a lo esperado. “Cuando entré era un lugar súper noble, un lugar en el que podías expresar cosas de manera creativa y al final se convirtió en un centro de terapia para mucho tarado, gente de piel fina y ofendiditos. La verdad que me llevo bastante mal con las redes sociales”.

Gálvez lamenta la mala praxis ejercida por algunos usuarios en redes sociales, que según él muchos de ellos precisan terapia porque el objetivo de estas aplicaciones es totalmente diferente. “Creo que la gente debe ir a terapia porque las redes sociales son para socializar y no para condenar o desahogarse contra alguien. No conozco a nadie que me haya dicho a la cara, lo mismo que me dicen en las redes sociales”, ha sentenciado finalmente.