Esther Doña denuncia el machismo sobre Ana Obregón frente al "abuelo Pedraz"

La bomba de la próxima maternidad del juez con 64 años y tan solo cuatro meses de relación ha generado un nuevo tsunami al que se ha sumado también su exprometida con una reflexión.

Este jueves la periodista Beatriz Cortázar anunciaba en el programa de Federico Jiménez Losantos, en EsRadio, que Santiago Pedraz y su novia, Elena Hormigos, esperan su primer hijo en común después de tan solo cuatro meses de discreta pero intensa relación. Una información que ha sorprendido porque "no estaba en las quinielas, pero es un bebé muy deseado", explicó la tertuliana.

Como era de esperar, Esther Doña se dejó caer horas después en el plató de Y ahora Sonsoles y mostró su opinión respecto a esta noticia: "Estoy como todos, llevan cuatro meses y está embarazada de dos, ¿no?" decía la colaboradora, mostrando su sorpresa al no esperarse en absoluto que su expareja quisiera ser padre.

Esther Doña hace una reflexión sobre Santiago Pedraz y Ana Obregón

Esther confesó que "me quedé en shock" cuando su compañera, Isabel González, se puso en contacto con ella para contarle la noticia. Además, quiso hacer una reflexión en directo: "Tengo que aclarar un dato que es importante, Ana Obregón ronda la edad de Santiago, me parece bastante injusto lo que le está cayendo a Ana por ser madre y a un hombre no. Santiago además de ser padre de tres hijos, también es abuelo".

Sin pelos en la lengua, Esther aseguró que le sorprendió la noticia porque "ha sido en nada de tiempo" y además argumentó que "me parece bastante irresponsable" ya que "ella viene de un divorcio y él ha tenido un divorcio y ha tenido dos prometidas... y de repente te embarazas".

La viuda de Carlos Falcó dejó claro que "un hijo es para toda la vida y tienes que tener muy claro si lo quieres tener y con quién lo quieres tener". No le cuadra que quiera ser padre de nuevo porque a "él lo que más le gustaba era viajar, eso es evidente... lo que él tenía planeado conmigo era viajar y salir, era un mundo que se lo pasaba muy bien. Según él ya había hecho su labor como padre".

Por eso aseguró que "doy gracias a Dios no haber sido madre con el juez" porque "ya se ha visto cómo ha ido todo" y dejó entrever si este hijo ha sido algo buscado o no, porque con la edad que tiene el juez, le parece raro que con el poco tiempo que llevan consigan este deseo tan rápido.