Oriana Marzoli vuelve a la carga contra "GH VIP" con esta grave acusación

La venezolana sigue atacando al programa de Mediaset tras haber abandonado el concurso en la tarde del viernes 29 de septiembre.

Oriana Marzoli sigue en pie de guerra contra Telecinco y contra "Gran Hermano VIP". Después de que el programa anunciara que la venezolana había abandonado el concurso durante la tarde de viernes 29 de septiembre, Oriana contraatacaba asegurando que ella no había abandonado el programa y desmintiendo todas las informaciones que daba el programa.

Las últimas imágenes de Oriana en la casa y los motivos que la han llevado a tomar la decisión de abandonar el reality, esta noche a las 22:00h en ‘Gran Hermano VIP: El Debate’ #GHVIP1O pic.twitter.com/BpgltBDJ5p — Gran Hermano (@ghoficial) October 1, 2023

"Gran Hermano VIP" aprovechó para publicar un avance de los últimos minutos de Oriana Marzoli en la casa y para anunciar que los motivos que llevaron a la influencer a abandonar la casa de Guadalix de la Sierra se conocerían en la noche del domingo durante el programa "GH VIP: El debate".

Un anuncio que no gustó nada a Marzoli, que aseguraba que el vídeo publicado por el programa no era el momento en el que abandonó y que se debía a otro asunto. Cuando parecía que las aguas se habían calmado, y sin nuevos vídeos ni comunicados de "Gran Hermano VIP" o de Oriana, la venezolana ha vuelto a cargar contra el programa en sus redes sociales.

Oriana reclama a Telecinco que dejen de usar su imagen

Tras las acusaciones de Oriana contra el programa asegurando que iban a utilizarla para subir sus audiencias, ahora ha cargado contra gente de la cadena asegurando que "me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono, gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi 'mentira'".

DEJEN DE USAR LA IMAGEN DE ORIANA PARA TENER UN POCO DE AUDIENCIA‼️ metan el video integral y no videos manipulados‼️ SIETE DEI FALLITI‼️ https://t.co/gcMlDQuTt0 pic.twitter.com/WQyMUWA1OV — Katheryn Wendy🫀 (@KatherynWendy_) October 1, 2023

Además, Oriana ha retado al programa a publicar el vídeo completo de su enfado en el confesionario de la casa: "Antes de hablar mal de mí, que se vean el vídeo real, que el programa ponga el verdadero vídeo, íntegro, completo, desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en la casa a ensayar el baile de la prueba semanal".

La venezolana sigue manteniendo que no ha abandonado el concurso y ha sembrado la duda sobre las normas del programa: "¿Por qué yo hablaba así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuentes qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality y qué normas no estaban siendo acatadas".