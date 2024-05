Sharon Stone, demandada por conducción temeraria en uno de sus peores momentos

La actriz que se ofrecía recientemente una entrevista a "Tukish Tea Talk with Alex Salmond", ha compartido por primera vez los problemas de salud a los que se enfrenta.

Son muchos los famosos que han reconocido públicamente haber tenido momentos en su vida en los que su mente les ha jugado malas pasadas, entre ellos, Alejandro Sanz, quien hace unos meses confesaba en sus redes sentirse triste y cansado, reconociendo que a veces ni quería estar.

Pero no ha sido el único rostro conocido que ha hecho visible un problema cada vez más común entre la población. Sharon Stone abría su corazón hace unos días en una emotiva entrevista en la que la compartía cómo intenta superar esta faceta tan personal de su vida: "Todos estamos tratando de enfrentarnos a nuestros demonios, incluyéndome a mí", confesaba.

Un problema que viene de lejos

La actriz demostraba con datos la importancia de dar visibilidad al tema: "Una de cada 10 personas a nivel global está teniendo una crisis mental", reivindicando la relevancia que tiene el manifestarlo pública y abiertamente cuando "eres un personaje público" y adentrándose en su propia experiencia personal.

Sharon Stone sobre los problemas de salud mental a los que se ha enfrentado: "Miedo a no ser aceptada" 💪 https://t.co/01Oocdrw6O — CADENA 100 (@CADENA100) April 30, 2024

Y es que su situación viene de lejos. La protagonista de Instinto Básico sufrió una aneurisma hace 25 años que trató de ocultar por temor a que no la llamasen para trabajar: "Pude deshacerme de todo ese miedo a no ser aceptada", comenzaba, explicando de qué manera aquella situación le provocó una inseguridad que derivó en problemas de salud mental. "Tienes que levantarte, recomponerte y ayudar a quien creas que te has topado y seguir avanzando y lograr el perdón instantáneo, pero el perdón instantáneo para ti mismo".

Sharon Stone, demandada por conducción temeraria y herir a una mujer en un accidente de tráfico https://t.co/QuYxJ2t734 — Revista ¡HOLA! (@hola) April 30, 2024

Un discurso sembrado de emociones que ponía el acento en que hay miles de personas en todo el planeta "tratando de enfrentarse a sus demonios, incluida yo misma", porque, añadía: “El primer paso para poder salir adelante, es no solo la aceptación, sino ese ejercicio de compartirlo con el mundo”.

Un problema que se suma también a la batalla legal en la que se encuentra, tras verse implicada en un accidente de tráfico que resultó en importantes reclamaciones de daños. La querella, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles, surge de un incidente que ocurrió el año pasado, donde se alega que Stone conducía de manera imprudente.

El altercado tuvo lugar el 30 de junio de 2023 en la rampa de salida del freeway US Route 101 hacia Coldwater Canyon Avenue, en Los Ángeles. Amanda Godepski, la mujer que presentó una queja por daños materiales y lesiones personales, busca compensaciones que superan los 35.000 dólares, argumentando que Stone violó al menos tres códigos de circulación de California.