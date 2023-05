La entrevista más “medida y cuidada” de Jesulín: entre líneas hay otra lectura

ESdiario ha podido conocer que el torero ha puesto dos condiciones a la productora del programa de Bertín Osborne con el que volverá a Telecinco. Está muy bien asesorado legalmente.

Es la entrevista más esperada. El lunes Jesulín de Ubrique vuelve a Telecinco de la mano de Bertín Osborne. Mi casa es la tuya comienza su nueva temporada con el torero más mediático. 24 años en silencio y llega su momento. Contar su vida. Desde sus orígenes humildes hasta conseguir ser la estrella del toro. Entre medias, amores, tragedia e hijos.

ESdiario ha podido conocer que Jesulín de Ubrique ha pactado con la productora del programa que no tocará el tema de sus hijos por respeto a la intimidad de los menores y la intimidad de sus dos hijas mayores (Andrea y Julia) porque así lo han decidido ellas. Tampoco ahondará en temas paralelos. Ni responderá a quienes han inventado "otra" vida de su familia.

Belén Esteban no será el centro de la noticia de la entrevista a Jesulín de Ubrique

No es una revancha. Lejos de la realidad. Jesús Janeiro está bien asesorado legalmente por Averum Abogados, el despacho en el que la familia lleva confiando desde hace años. Tampoco Belén Esteban será centro de la noticia. Es una episodio más y no de lo más destacable de la misma. María José Campanario ocupa el lugar más emotivo y especial de la conversación entre el cantante y el torero.

Otra de las condiciones de Jesulín de Ubrique es que la entrevista se realiza sin peajes. No se hace a cambio de retirar las demandas interpuestas a Telecinco. No es cambio de naipes. El pasado no se puede cambiar. Otra cosa es modelar el futuro próximo.

⏰ El próximo lunes #micasaeslatuya vuelve por todo lo alto.

🏡 Jesulín de Ubrique se sienta con Bertín Osborne después de estar ocho años sin visitar ningún programa de @telecincoes.

🧐¿Qué tendrá que decir el maestro del trato de la prensa hacia su familia? pic.twitter.com/66uFJyBydP — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) May 9, 2023

Jesulín cuenta momentos de su vida. Situaciones que coinciden con personas. Janeiro Bazán no pondrá nombre. La interpretación puede ser libre. La prensa lo tendrá más fácil por la historia vivida. Lejos del periodismo, generará duda. Lo no explicito lleva estas posibles interpretaciones.