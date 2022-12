Lydia Lozano desvela el paradero de Julio Iglesias y su estado de salud

El cantante lleva 124 días sin dejarse ver y aumentan los rumores sobre su estado de salud, por ello ha querido esclarecer en caso Lydia Lozano.

Su hijo Julio José Iglesias asegura que está feliz y mejor que nunca viviendo en Bahamas, pero las dudas y rumores en torno a la salud de Julio Iglesias no cesan. Su último concierto fue en Chicago en 2019 y son muchos los rumores que aseguran que no está bien de salud y que no puede ni caminar “va en una silla de ruedas”.

Lydia Lozano ha recibido un mensaje en pleno 'Sálvame' que ha aclarado el gran misterio en torno a la figura del cantante. Y es que Julio Iglesias lleva tres años sin subirse a un escenario y 124 días sin dejarse ver.

La colaboradora ha recibido una información que le confirma que Julio está en Bahamas, que está en perfecto estado de salud, que toda la familia se ha desplazado hasta allí para celebrar junto a él las Navidades y que está a punto de regresar a los escenarios. Si no hay ningún cambio, en febrero anunciará las primeras fechas de sus conciertos y lanzará un nuevo disco recopilatorio con sus grandes éxitos.

Javier Santos, el hijo de Julio Iglesias, ha visitado el plató de ‘Sálvame’ y ha contado cómo se siente, qué no pierda la esperanza de que algún día su padre se ponga en contacto con él y como ha aprendido a sobrellevar la indiferencia y el rechazado del cantante. El hijo de Julio sabe que su padre ha preguntado por él en varias ocasiones, pero al igual que el resto de los mortales no tiene ni idea dónde ni cómo está.