Rosendo desvela en plena calle la duda existencial de un fan sobre una canción

Víctor García Guerrero, periodista de RTVE, ha desarrollado en Twitter un divertido hilo en el que narra un inesperado encuentro mientras iba en bicicleta por las calles de Madrid una fría mañana del presente mes de enero.

Al detenerse ante un semáforo en rojo, junto a una acera llena de peatones, se percató de la presencia de Rosendo Mercado, el mítico cantante de rock español.

En el primer tuit del hilo, relata: “Esta mañana de frío luminoso en Madrid me he encontrado con Rosendo Mercado. Estaba parado en un semáforo mirando el móvil y yo me detuve con la bici porque estaba en rojo. Le hablé:

- Perdona, ¿eres Rosendo?

- Sí.

- Tenía que preguntarle una cosa”.

Ni corto ni perezoso, el fan le planteó una duda existencial que ya le asaltó en sus años mozos, cuando devoraba canciones de rock urbano nacional, y que aún no había conseguido resolver. Nadie mejor que el cantante para desentrañar el enigma que había compuesto uno de himnos más celebrados por sus fans y los del género.

La parte que había generado su confusión se trataba de la cuarta estrofa de ‘Flojos de pantalón’ (1988): “Es una tribu de ficción / síndrome de bufón / héroes de novelista berbiquí. / Provocando desprecio y reacción / lucen su condición / dueños del desparpajo frenesí.

En el segundo tuit, García Guerrero va al grano: “Disculpa, ante todo, pero es que necesito resolver una duda. ¿Qué significa "héroes de novelista berbiquí?”

El vocalista de Leño y Ñu no dudó en darle la respuesta a la pregunta que tantos años llevaba arrastrando: “El berbiquí es una herramienta que sirve para perforar”.

El periodista le insiste: “Sí, la conozco y me gusta mucho la palabra. ¿Pero qué significa en ese verso de la canción?”

Y, haciendo el gesto de la perforación, el cantante dijo: “Habla de los que escriben para hacer sangre”.

“Pues muchas gracias, de verdad. Buen día”, se despide. “Y se quedó sonriendo detrás de sus gafas de sol y yo me fui pedaleando y tarareando”, reflexiona en su tuit. “Gracias por todo, Rosendo”, le dedica finalmente en la red social.

El hilo de tuits que narra la curiosa anécdota lleva en tres días más de 7.000 'me gusta', 1.200 retuits, casi 150 comentarios y más de un millón de visualizaciones. Seguro que a muchos fans les ha resuelto también el misterioso significado de un verso muy personal.