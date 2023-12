Albert Rivera le cuenta a un "reportero único" de Telecinco lo de su nueva novia

El exlíder de Ciudadanos no solo habló de su nueva conquista certificando sospechas sino que soltó sobre Malú todo lo que la cantante se niega a contar en sus entrevistas y programas.

Siempre ha intentando mantener su vida privada al margen de sus entrevistas pero este lunes Albert Rivera decidió hacer una excepción para el programa de Telecinco 100% Únicos. Tanto es así que el exlíder de Ciudadanos respondió a todas las preguntas sobre su vida personal que le hicieron los reporteros con TEA, incluida la de "si tiene novia ahora".

Y es que el "reportero único" Cristian Tejada no solo preguntó a Rivera sobre su vida privada, sino más concretamente sobre "si tiene novia ahora", la pregunta del millón.

El abogado catalán no dudó en responder entre risas: "Sabía que esta (pregunta) me iba a caer. Ya veníais cogiendo carrerilla". Ni corto ni perezoso confirmó lo que ya era un secreto a voces: "Estoy empezando con una chica ahora, pero la vida son etapas. Y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso, pero sí".

Claro que no solo eso, sino que también respondió a preguntas sobre su relación con Malú y hasta cómo la conoció. La cantante madrileña ha sido la pareja más conocida del que fue líder de Ciudadanos y, tras cinco años de noviazgo, tuvieron una hija juntos, Lucía.



El "reportero único" José Luis Sancho fue el encargado de lograr el hito: "Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja", respondió.

Albert Rivera hace balance de su relación con Malú

Rivera detalló cómo su amistad con Malú pasó a ser algo más e hizo balance de su relación: "Luego, yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación. La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi 5 años, y hemos tenido a Lucía, que, como he dicho antes, es uno de los amores de mi vida. Y yo creo que la vida son etapas, y hay que sacar lo bueno de todas las etapas. Las madres de tus hijas son también familia siempre".

El mayor regalo de cumpleaños de @Albert_Rivera es el poder haber sido padre. 😊#100x100Únicos pic.twitter.com/D67zx0ve3Z — 100% Únicos (@100x100unicos) December 18, 2023





Además también contó en el programa de Guillermo Fesser que, siempre que puede, intenta que sus dos hijas estén juntas y destacó la buena relación que hay entre ellas.

Todo ello le valió a Telecinco para registrar este lunes un 7.4% de cuota de pantalla y 754.000 espectadores con 100% Únicos en un duelo con La 1 de TVE con MasterChef Junior (8.9% y 649.000) por la segunda plaza, ya que la primera fue patrimonio de Antena 3 con Hermanos (13.8% y 1.188.000).