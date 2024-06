Últimatum de TVE a Terelu: "O vienes a trabajar o a la calle"

La hermana de Carmen Borrego había decidido no asistir este fin de semana a su puesto de trabajo. Pero le ha tocado madrugar. En el ente público ya la tienen calada

"O vienes a trabajar a TVE o a la calle". Es la respuesta que le ha dado la televisión pública a la hija mayor de Teresa Campos tras comunicar a la televisión púbica que no iba a asistir este fin de semana al programa donde colabora en TVE y que presentan Jordi González y la irrepetible Anne Igartiburu. La hermana de Carmen Borrego había decidido, respaldada por su contrato, no asistir este fin de semana a su puesto de trabajo. El caché cobrado en De Viernes lo merecía y así se lo había hecho saber a sus jefes. El saco de pasto de anoche merecía hablar de muertos y vivos. En este caso era más cuestión de hablar de quien aún no ha nacido. Será en diciembre. También lo ha vendido. Terelu es una crack.

DIRECTO 22 HS YOUTUBE: TERELU CAMPOS habrá cobrado 110.000 euros por sentarse en DE VIERNES. Pero su MALA IMAGEN ya no la levanta ni DIOS. Quitando la cantidad de mentiras que contó, la comparación entre ALEJANDRA RUBIO e ISA PI me pareció nauseabunda. Link:… pic.twitter.com/NO4PyDJwVe — Maica Vasco Mogorron (@maicavascotw) June 22, 2024

Hoy la matriarca de Las Campos ha tenido que acudir a su puesto de trabajo en la televisión socialista. No era su intención. No podía. Así dictaba su contrato con la productora Mandarina, que pone en pie el programa de Telecinco de los viernes por la noche y que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

TVE ha dado un ultimátum con la mujer que fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. Terelu Campos fue expulsada del programa Mañaneros en TVE. No era querida ni por la dirección ni por los colaboradores. Mujer repudiada. Mucho rechazo provoca la madre de Alejandra Rubio entre sus compañeros del programa matinal de entre semana que dirige Eduardo Blanco y el de fin de semana, el nuevo Corazón Corazón que ahora se llama D Corazón y que tiene varios puntos menos de share. Normal.

TVE está cansada de los caprichos de Terelu Campos. Es una indómita televisiva que intenta blanquear su persona en la televisión pública y lucrarse en la televisión privada. Lo segundo lo consigue. Lo primero no. Ya la conocen. El ente público y los directivos, empleadores públicos del gobierno socialista. Hoy Terelu Campos ha tenido madrugar. Ha tenido que acudir a su puesto de trabajo. Con cara de pocos amigos y poca agua en su cuerpo. Ha necesitado madrugar. Anoche se fue con un ramo de flores y una notita de su hermana Carmen. Y mucha emoción. ESdiario desconoce quien realmente le escribió la nota.

Terelu se emociona en #DCorazón al ver la imagen generada por Inteligencia Artificial de su supuesta nieta o nieto #DeViernes pic.twitter.com/mBGRCiXCUV — 𝑅❀𝒸ío (@mohedanismo) June 22, 2024

Emoción pura. Hoy ha sonado el despertador. Y ha acudido a su puesto de trabajo. "O vienes o a la calle". Ha intentado compensar compensar a TVE cuando se ha puesto a simular que lloraba al ver a su posible nieto. O nieta. O quizás “niete”. Terelu Campos es moderna. Mujer del posmodernismo. Mujer del ayer que necesita mirar al futuro.