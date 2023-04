El nombre de la hija de Cristina Pedroche no gusta nada al público de La Sexta

La presentadora se ha metido un buen viaje de Semana Santa entre pecho y espalda antes del nacimiento de su primer bebé con Dabiz Muñoz. A su vuelta no todo ha salido como esperaba.

Coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa, la presentadora Cristina Pedroche aprovechó para disfrutar de un paradisiaco viaje junto a su marido, Dabiz Muñoz, antes de que nazca la primera hija que esperan juntos.

La colaboradora de La Sexta estuvo dejando buena muestra de su exótica escapadita en sus redes sociales y este miércoles volvió al plató de Zapeando más relajada y contenta que nunca.

Claro que cuando Dani Mateo presentó a los zapeadores que le acompañaban quiso ir un poco más allá: "Hoy con Iñaki Urrutia, Quique Peinado, Miki Nadal y Cristina Pedroche". En ese momento, e intentando presentar también a la criatura que lleva en su vientre, el presentador le preguntó: "Cristina Pedroche ¿y…?". "Y mi bebita", soltó ella esquivando la pregunta.

Cristina Pedroche se resiste pero Dani Mateo averigua que ya tiene nombre para su hija

Mateo insistió: "Pero, ¿ya barajamos nombres?". Y ella confirmó que "claro que hay nombres, pero ya veremos". "¿Qué tipo de respuestas es hay nombres?", reprochó el presentador, que se dio cuenta de que ya tienen el nombre y ella lo confirmó: "Sí, claro. Pero no lo desvelaremos hasta que nazca. No vaya a ser que cuando le vea la cara no le pegue y prefiera ponerle otro".

Fue entonces cuando Iñaki Urrutia desató las risas del plató ironizando con que "si de cara son todos iguales: arrugados".

Bromas que no hicieron demasiada gracia a Cristina Pedroche ("¡¡Pero qué dices!!") y parece que tampoco al respetable público. De hecho, Zapeando no tuvo su mejor registro este miércoles en los audímetros y bajó al 5% de share y 497.000 espectadores, sus cifras más discretas desde hace más de un mes.