La bronca en directo entre Nuria Roca y Juan del Val quema el plató de La Sexta

Ha sido una escena más de 'matrimoniabas' pero en esta ocasión con un tema bastante delicado e íntimo que ha terminado por ruborizar a la presentadora... y a todos.

Nuria Roca se ha convertido en noticia en la última horas no solo por salir en defensa, tal y como les contábamos este lunes 24 de junio en ESdiario, de Alejandra Rubio tras ser criticada por fumar estando embarazada, sino por una confesión que ha hecho su marido, Juan del Val.

Todo comenzó –tal y como recoge Pronto- cuando una de las colaboradoras de su programa de La Sexta La Roca comentara que este pasado 22 de junio se celebró el Día Mundial de las mujeres sin ropa interior. Aprovechó para preguntar si estaban a favor o en contra de lucir lencería, usando unas tarjetas de colores para contestar: roja en desacuerdo y verde para hacer constar que estaban a favor.

Nuria Roca no sabe dónde meterse

Nuria Roca admitió que no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. “Depende de qué ropa interior. En las mujeres, están el sujetador y las bragas. Voy a poner el amarillo porque los sujetadores oprimen mucho”, dijo la presentadora de televisión sobre el asunto que sacó a relucir su compañera de programa.

El problema llegó cuando Juan del Val dio su opinión y, queriendo o no, desveló una intimidad de Nuria Roca. “A mí me parece que está bien (salir a la calle sin ropa interior) porque, ¿quién no ha quedado con su chica a cenar algún día y (le gusta) que no se haya puesto ropa interior? Eso ha pasado. Esto siempre ha sido así”, afirmaba Del Val, sorprendiendo a su mujer con su confesión. "Ehm… ¿Qué quieres decir, Juan?", le preguntaba ella visiblemente nerviosa y sonrojada.

Los presentes en el plató se percataron de la cara de Nuria Roca, como así hicieron constar sus compañeros de programa que estaban asistiendo a una nueva y simpática matrimoniada entre ambos. “A ver, yo he dicho que el sujetador vale… pero es incomodísimo ir sin bragas. Bueno, yo no sé con quién habrá quedado mi marido”, dijo Nuria Roca, intentando disimular y zanjar el tema. “Déjalo, que desvaría. ¡Viva la ropa interior!", zanjó ante la insistencia de los colaboradores de La Roca y haciéndole saber a su marido que no ahondase más en el tema.