La pelea más agria entre Rocío Carrasco y su "amiga" Alba Carrillo congela TVE

La hija de Rocío Jurado es uno de los grandes reclamos de la última apuesta de la pública, que la rodeó de algunas de sus íntimas como Terelu o Yolanda Ramos. No siempre sale bien.

Son amigas desde que coincidieron como copresentadoras en Hable Con Ellas y desde entonces y hasta que Rocío Carrasco decidió romper su silencio de décadas, Alba Carrillo se partió la cara por ella en todos y cada uno de los programas en los que participó.

Ahora están juntas en Bake Off, donde la hija de Rocío Jurado es el gran reclamo de este nuevo experimento de La 1 de TVE. No es la única amiga que le pusieron en el "reparto", donde también figuran Terelu Campos y Yolanda Ramos (que coincidió con Carrasco y Carrillo en Hable con Ellas).

Claro que con amigos así... dice el dicho. No en vano, Alba protagonizó este lunes de Bake Off tremendo disgusto que la hizo romperse en lágrimas después de una agria pelea con Rocío.

Y es que a medida que pasan los programas va a aumentando la tensión y la modelo estalló después de quemar su bizcocho y tener que repetirlo. Al ver la impotencia de su amiga, la mujer de Fidel Albiac intentó ayudarla y consiguió todo lo contrario, desatándose entre ellas una bronca increíble que terminó con las lágrimas de Carrillo.

"Gordi, se acabó. Todo lo demás está hecho. Vamos, venga. Ya está", repetía Carrasco una y otra vez mientras la colaboradora televisiva se venía abajo: "Llevo un día de mierda, no puedo más".

Totalmente desesperada volvía a comenzar su bizcocho y se le quedaba la galleta pegada a los dedos, su amiga dejó su tarea para ayudarle, pero al sacarlo del molde se rompió provocando el llanto y el enfado de su colega: "Da igual, me voy. No puedo, se me queda pegada en los dedos. No quiero que me ayuden. Me has roto la galleta. No me sirve de nada que me ayuden".

De poco sirvió la paciencia infinita que mostró Rocío porque no había manera de animar a Alba que tras unas palabras de la presentadora Paula Vázquez acabó recomponiéndose y terminando su postre, no de la manera deseada, eso sí. De hecho, el jurado la eligió como la peor de todos.

Todo ello en una gala en la que una de las "amigas" tuvo que abandonar el concurso para disgusto de muchos fans del programa: Yolanda Ramos.

🧁 Con el corazón hecho trizas... No nos podemos creer la sexta expulsada de #BakeOffRTVE 💔



⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/SMCk4c4v2b — La 1 (@La1_tve) February 13, 2024

Broncas entre amigas, lágrimas y mucha tensión que dejaron al respetable algo frío al otro lado de la pequeña pantalla. De hecho, Bake Off anotó este lunes un 10.5% de cuota de pantalla y 713.000 espectadores, como si se hubiera congelado el tiempo con respecto a la semana pasada, cuando registró un 10.5% y 810.000. Pero es que la anterior, ya hizo un 10.5% de share aunque ante 862.000 personas.

Mientras tanto Antena 3 sigue campando a sus anchas la noche de los lunes y volvió a liderar con un 14.2% y 1.263.000 mientras en Telecinco El Pueblo hizo un 8.4% ante 862.000 espectadores.