Raquel Bollo debuta en "Fiesta" con una bronca monumental y las peores noticias

Si hay algo que le pueda doler a Telecinco en estos momentos es esto. Mucho más allá de los disgustos que se puedan llevar sus colaboradores o de las enganchadas que protagonicen. Mucho más.

Coincidiendo con la participación de sus dos hijos Alma y Manuel en la última edición de Supervivientes, Raquel Bollo ha decidido volver oficialmente a Telecinco como colaboradora. Y no solo como defensora en el reality de aventuras sino como fichaje estrella del programa Fiesta de Emma García.

Este domingo se estrenó en el magacín de fin de semana de Mediaset y su aterrizaje fue de todo menos tranquilo. No solo defendió con uñas y dientes la participación de sus hijos en Honduras sino que se enganchó de mala manera con Alexia Rivas.

Y es que Rivas se ha mostrado muy crítica con el concurso que están haciendo los hermanos Bollo y Raquel llegó a su nuevo trabajo con muy pocas ganas de perdonar. A su juicio, la acritud de Alexia hacia sus hijos se debe a la estrecha y buena relación que mantine con Isa Pi.

Más aún, cree que las críticas vienen directamente Isa Pantoja, cuyo prometido Asraf participa también en Supervivientes: "Lo que tú dices es lo que los demás no se atreven a decir públicamente, tú e Isa compartís representante y sabes muy bien las cosas que tienes que decir, está todo muy bien estudiadito", espetó Raquel Bollo.

Hasta tal punto llegó el enfrentamiento entre ambas, que la presentadora Emma García se vio obligada a levantarse para intentar mediar entre ellas: "Yo no sabía de esta mala relación vuestra, os he dejado hablar porque pensaba que poco a poco llegaríais a un acuerdo, pero está claro que no, vosotras dos no os vais a poner de acuerdo nunca en nada".

La bronca de Raquel Bollo con Alexia Rivas desciende los datos de Fiesta en Telecinco

Una falta de acuerdo que terminó traspasando la pequeña pantalla y pasando factura al programa de Telecinco, que este domingo bajó sus cifras habituales hasta el 9.6% de share y los 947.000 espectadores, las cifras combinadas de Fiesta más bajas desde hace más de un mes.