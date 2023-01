El cantante de La Ruleta de la Suerte abronca a los concursantes y arde Antena 3

Con permiso de Jorge Fernández y Laura Moure, si hay un actor protagonista en el exitoso concurso de Atresmedia, ese es Joaquín Padilla, cantante de Iguana Tango y un pozo sin fondo.

Sin duda una de las claves del éxito de La Ruleta de la Suerte de Antena 3, entre otros muchos, se la banda musical que acompaña a los concursantes en los paneles cada día.

Son multitud de anécdotas las que suele protagonizar el cantante de Iguana Tango, Joaquín Padilla. Y una cosa que suele dejar clara el músico prácticamente en cada programa es su profundo rechazo a que la mayor parte de los jóvenes que acuden al concurso no conozcan muchas canciones antiguas que cree que son muy importantes, más allá de generaciones.

Tal era su cabreo que Jorge Fernández afirmó que le invitaría a una comida en compensación, algo que pareció suficiente para Joaquín Padilla, que antes echó la bronca a los participantes: "Me tenéis contento hoy, menos mal que me he ganado una comida con vinito”.

Algo que provocó que el presentador, entre bromas y veras, se dirigiera a los concursantes para decirles: "Lo que me hacéis hacer para tener contento al cantante".

Momentazos divertidos y curiosos que este miércoles le valieron a La Ruleta de la Suerte para liderar cómodamente la franja una vez más. No solo eso, sino que le dio a Antena 3 un 21.2% de cuota de pantalla y 1.647.000 espectadores, sus cifra más altas combinadas desde el 13 enero y muy lejos de sus rivales a estas horas.