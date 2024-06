Las excusas de Jordi González sobre el sueldo de Terelu en TVE no convencen

Las Campos se encuentran de gira promocional por los platós de televisión como si estrenaran programa o hubieran escrito un libro pero para rentabilizar su nueva exclusiva familiar.

El Clan Campos está atravesando esta semana un vendaval de exclusivas desde que Alejandra Rubio confirmara en portada de Hola que espera un bebé de Carlo Costanzia tras 5 meses de relación. Pero no solo los "flamantes padres" están de "gira promocional" porque los diferentes miembros de sus famosas familias también lo están.

Y si no que le pregunten a Terelu Campos. La abuela de la criatura está también en el ojo del huracán de la polémica por sentarse en exclusiva en De Viernes de Telecinco para comentar la noticia aunque si vida profesional ahora está ligada a TVE y no a Mediaset.

Casualidad o no, o tal vez para compensar y aplacar las criticas, Terelu decidió compensar acudiendo el sábado al D Corazón de La 1 en el que colabora desde que Telecinco echara el cierre a Sálvame y respondió a todas las preguntas que le quisieron hacer Jordi González y Anne Igartiburu.

Sin embargo, un día después todavía duraba la controversia y el presentador del programa de corazón de la sobremesa de los fines de semana de TVE se vio obligado a aclarar algunos puntos sobre lo que cobra Terelu de la televisión pública de todos los españoles: "Me pide dirección que diga que aquí no se paga a nadie, a vosotros sí, claro. Cuando hacemos una entrevista no se paga un extra o un bonus por contarnos nada", especificó.

En este sentido, Jordi González dejó claro que la madre de Alejandra Rubio no cobró ningún dinero extra por todo lo que dijo en D Corazón sobre la noticia que afecta a su hija después de que sí que ganara dinero por su entrevista en De Viernes de Telecinco.

Explicaciones que no terminaron de convencer al respetable público o que al menos no se transformaron en cifras de audiencia. De hecho, este domingo D Corazón bajó en La 1 de TVE hasta el 6.1% de cuota de pantalla y 473.000 espectadores, sus datos más bajos desde el 26 mayo.