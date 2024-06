Jennifer López cancela gira de verano en medio de rumores de separación

La gira iba a comenzar en junio, y justo el viernes 31 de mayo Jennifer López anunció que se cancelaba, se especula que la venta de entradas no era la esperada por la cantante.

La gira, que sería la primera en cinco años , incluyó presentaciones en ciudades importantes de EE.UU., comenzando el 26 de junio en Orlando y concluyendo el 17 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York.

La estrella del pop se disculpó con los fans en un nuevo mensaje compartido en la página web, destacando que está "completamente desconsolada" por la cancelación . Los rumores de separación entre Jennifer López y Ben Affleck se intensificaron después de que Affleck no acompañara a López en la Met Gala del 6 de mayo. Sin embargo, un representante de Ben Affleck explicó que su ausencia en la Met Gala se debía a que estaba filmando "The Accountant 2" en Los Ángeles.

¿Por qué ha cancelado la gira Jénnifer López?

Jennifer López , también conocida como JLo, ha cancelado su muy esperada gira "This Is Me... Live", que estaba programada para el verano de 2024. La cantante y actriz anunció la cancelación en su boletín "On The JLo", citando la necesidad de pasar más tiempo con su familia como la razón principal . En su comunicado, López expresó estar "completamente devastada" por la decisión, pero subrayó que era necesaria para atender asuntos personales y familiares de gran importancia.

La gira, que sería su primera en cinco años, tenía presentaciones previstas en importantes ciudades de Estados Unidos, comenzando el 26 de junio en Orlando, Florida, y concluyendo el 17 de agosto en el Madison Square Garden de Nueva York. La cancelación fue confirmada por Live Nation, que informó a los fans que los boletos adquiridos serán reembolsados ​​automáticamente .

¿Qué hay sobre los rumores de separación de Ben Affleck?

Los rumores de una posible separación entre Jennifer López y Ben Affleck han circulado intensamente en los medios de los últimos tiempos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Royal Model (@modelroyalofficial)

17 de mayo de 2024: ¿Problemas en el paraíso para la pareja?

Los rumores comenzaron hace aproximadamente unas dos semanas, cuando Ben Affleck no acompañó a Jennifer López en la Met Gala del 6 de mayo . Un representante explicó a People y otros medios que Affleck estaba ocupado filmando "The Accountant 2" en Los Ángeles. Aunque filmar una secuela de acción es una razón plausible, no ha acallado las dudas sobre la pareja.

Esto preparó el terreno para una noticia impactante publicada el 15 de mayo en In Touch Weekly : "Jennifer López y Ben Affleck se están dirigiendo al divorcio, él ya se ha mudado". Aunque In Touch no es la fuente más confiable, esta especulación nos da motivos para sospechar aquello de 'cuando el río suena..'

Estos rumores se intensificaron tras la cancelación de la gira de López, aunque ni ella ni Affleck han confirmado públicamente los problemas en su matrimonio​ ( Hollywood Life )​.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Voici (@voici)

A pesar de los rumores, la pareja fue vista junta recientemente en la graduación de la hija de Ben, Violet Affleck , lo que sugiere que mantienen una relación cordial en eventos familiares. Sin embargo, la ausencia de Affleck en el estreno de la película "Atlas", protagonizada por López, y las respuestas evasivas de la cantante en entrevistas han aumentado las especulaciones sobre su relación.

Historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck, conocidos como "Bennifer", comenzaron su relación en 2002 después de conocerlos y en el set de la película "Gigli". Su romance rápidamente capturó la atención de los medios y se comprometió en noviembre de ese año. Sin embargo, la intensa atención mediática los llevó a posponer su boda en septiembre de 2003 y, finalmente, a separarse en enero de 2004.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌹 BenAffleck & JenniferLopez🌹 (@jlopezbenaffleck)

Ambos continuaron con sus vidas, casándose con otras personas y teniendo hijos. López se casó con Marc Anthony en 2004, con quien tuvo dos hijos, mientras que Affleck se casó con Jennifer Garner en 2005, con quien tuvo tres hijos.

A pesar de sus respectivos matrimonios y divorcios, el destino los reunirá nuevamente en abril de 2021, poco después de que López terminará su compromiso con Alex Rodríguez. La pareja reavivó su relación y se casaron en una ceremonia privada en Las Vegas en julio de 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cosmopolitan France (@cosmopolitan_fr)

¿Cuáles son los proyectos de Jennifer para 2024/2025?

A pesar de la cancelación de su gira , Jennifer López sigue siendo una figura activa en el mundo del entretenimiento. En febrero de 2024, lanzó su álbum " This Is Me... Now", que ha sido bien recibido, alcanzando el puesto 38 en las listas de Billboard. El álbum acompaña a un documental del mismo nombre producido por Amazon MGM, que ofrece una mirada íntima a su vida y carrera.

Para los años 2024 y 2025, López tiene varios proyectos en cine y música. Entre ellos se destaca su participación en la película "Atlas", un thriller de ciencia ficción producido por Netflix, donde comparte pantalla con Simu Liu. Además, se espera que continúe trabajando en nuevos álbumes y colaboraciones musicales, asegurando su presencia continua en la industria.

En resumen , Jennifer López ha decidido cancelar su gira "This Is Me... Live" para dedicar más tiempo a su familia en medio de rumores persistentes sobre una posible separación de Ben Affleck . A pesar de esta pausa en sus presentaciones en vivo, Jénnifer López sigue comprometida con su carrera, lanzando nuevos proyectos musicales y cinematográficos que prometen mantener su relevancia en el mundo del espectáculo.

Los fans de López pueden esperar que esta talentosa artista regrese con más fuerza, mientras navega por estos desafíos personales y profesionales. Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.