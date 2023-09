Aramis Fuster se desquita con el "enano cabezón" Jorge Javier y confirma temores

El expresentador de Sálvame no levanta cabeza. Sus "Cuentos Chinos" están al borde del abismo y encima la "bruja" más televisiva aprovechó para ajustar cuentas con una "maldición".

No corren buenos tiempos para los Cuentos Chinos de Jorge Javier Vázquez. No ha llegado ni a dos semanas en antena y este jueves ya lo han sustituido por la previa de Gran Hermano VIP ante los discretos datos de audiencia cosechados. Y los augurios a corto plazo no son buenos...

Y este miércoles la cosa no mejoró demasiado en los audímetros. El magacín de Telecinco subió algo respecto al día anterior, con un 7.1% de share y 926.000 espectadores frente al 6.7% y 868.000 del martes, pero siguió siendo una de las últimas opciones elegidas por el público en su franja.

De hecho, este miércoles El Hormiguero de Pablo Motos en Antena 3 lideró con un 16.4% y 2.118.000, seguido de 4 Estrellas en La Uno de TVE con un 8.5% y 1.112.000.

La maldición de Aramís Fuster se vuelve viral

Con estas trazas y con la amenaza de cierre definitivo sobre la mesa parece que los negros augurios de Aramís Fuster empiezan a cumplirse la televisiva y mediática bruja ha vuelto a primera plano por motivos evidentes.

No en vano, muchos empiezan a ver las artes oscuras de Aramís detrás de la mala racha de Jorge Javier. La propia Fuster acudió como invitada al podcast Querido Hater para revelar que tanto Sálvame como su presentadora forman parte de su famoso "libro negro": "Quiero decir una cosa: yo fui la responsable de que Sálvame acabara". Vamos, que al escribirlos en su cuaderno, les echó una maldición que parece que, si nadie lo remedia, está funcionando.

ARAMÍS FUSTER: "Yo fui la responsable de que "Sálvame" acabara"



Y es que en el libro de marras no solo está Sálvame sino también Jorge Javier Vázquez, al que la bruja se refirió como "enano cabezón", dejando claro que no le aprecia ni lo más mínimo.

"A mí me ha tratado siempre con una envidia...", aseguró, "porque soy mujer, porque soy una belleza, soy superdotada con un cociente intelectual a la altura de Einstein y Bill Gates y siempre ha querido ser lo que yo era", le dijo a Malbert.