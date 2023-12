Ibai Llanos destripa el motivo por el que Aitana ha "purgado" su teléfono móvil

Es la mujer de la que todo el mundo habla en los últimos tiempos. Cuando no es por una cosa es por la otra y ahora ha sido el streamer quien ha logrado ahondar un poco más en el fenómeno.

Otra cosa no, pero lo cierto es que la cantante Aitana Ocaña está en el candelero mediático de manera omnipresente en los últimos tiempos. Cuando no es por una cosa es por otra pero no para de copar titulares polémicos.

Algo que puede tener una parte buena a nivel de tirón para su profesión musical pero que puede pasar mucha factura a nivel personal.

Aitana Ocaña borra las redes sociales de su teléfono móvil

Con este panorama sobre la mesa y saliéndole novios de debajo de las setas desde que rompió con Sebastián Yatra, Aitana se dejó caer este fin de semana por el Charlando Tranquilamente de Ibai Llanos en YouTube y la cantante acabó sincerándose en muchos aspectos: por ejemplo, reveló que ha borrado las redes sociales de su móvil.

Vamos que de su purga solo han sobrevivido WhatsApp e Instagram porque ha eliminado entre otras Twitter y TikTok, que ahora solo puede consultar en una tablet. ¿El motivo? "Estaba perdiendo demasiado mi tiempo mirando la pantalla... Mi mente se estaba volviendo un poco loquita", admitió.

Ante las preguntas de Ibai, la artista fue un poco más lejos en su reflexión: "Inevitablemente, se estaba hablando mucho de mí, principalmente por mi vida personal". La finalista de OT 2017 hizo referencia a los rumores y las noticias falsas que se encuentra: "Hay muchas cosas que dicen que son mentira. Te quedas mirando el vídeo en TikTok, por ejemplo, y piensas no entiendo por qué dicen esto. Al ver ese vídeo, el algoritmo te saca 800 más de ti, de esa cosa que dices, no sé qué, lo otro...".

En conclusión, "llega un momento en el que salen tantas noticias que te duelen que prefiero olvidarme y no estar mirando esto, que me va a estar afectando más que otra cosa".