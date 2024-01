María Forqué estalla contra los responsables de los premios que llevan su nombre

La hija de la actriz Verónica Forqué, ha explicado los motivos por los que lleva dos años sin acudir a los premios que llevan el apellido de su familia.

El próximo 10 de febrero se va a celebrar una nueva edición de los Premios Forqué. Una edición que no va a estar exenta de polémica ya desde el principio, porque tras anunciarse la fecha de este importante evento para la industria cinematográfica, María Forqué, la hija de Verónica Forqué, ha estallado contra los organizadores del evento.

María Forqué no se ha callado a la hora de explicar por qué no acudirá a la gala de los Premios Forqué el próximo 10 de febrero, y en su explicación ha tenido tiempo para dedicar unos duros mensajes a los organizadores de los premios.

María Forqué, dos años sin asistir a los Premios Forqué

La actriz de 34 años cumplirá dos años sin asistir a los Premios Forqué, la última vez que asistió fue en 2022, el año posterior al fallecimiento de su madre, Verónica Forqué. Pero no ha sido hasta ahora cuando ha contado los motivos de su ausencia: "Mucha gente me ha preguntado por qué no asistí a los Premios Forqué del año pasado. Os lo voy a contar. No asistí porque no me invitaron".

María Forqué, hija de Verónica Forqué, ha estallado contra los @PremiosForque en su Instagram tras no haber sido invitada: "A los Premios Forqué se la pelan mi abuelo, mi madre y lo que los Forqué han dejado". pic.twitter.com/xUk2ffBlRh — Juan Rodríguez 🍃 (@juanig_97) January 25, 2024

María Forqué ha sido muy tajante con los organizadores de la gala, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGADA), y ha hecho un llamamiento a sus compañeros de profesión: "A toda la gente del cine que me sigue, quiero que sepáis que lo que hacéis apoyando a los Premios Forqué es apoyar a una empresa que se apropió del apellido de mi familia".

Además, ha terminado con una dura frase dedicada a los responsables de los premios: "A los Premios Forqué se la pela mi abuela y mi madre y lo que los Forqué han dejado. Si no fuera así, lo mínimo sería invitar a la única persona que es su legado... Que os follen". Unas palabras con las que termina de demostrar que opinión sobre los premios creados en 1996 en memoria de su abuelo, José María Forqué.

Pero la cosa no ha terminado ahí, porque poco tiempo después María Forqué subía otro story a su cuenta de Instagram para zanjar el tema: "PD: Por no hablar de como me trataron la vez que asistí...".