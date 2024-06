El amigo de Begoña Gómez se va de escapada: ¿Irá la mujer de Pedro Sánchez?

En medio de la polémica, y con la citación judicial pendiente para el 5 de julio, uno de los empresarios implicado en las ayudas celebra una fiesta especial. ¿Quiénes acudirán al festejo?

La familia Globalia celebra este sábado la comunión de una de las nietas del patriarca de la familia, Juan José Hidalgo, con una fiesta en la que no faltarán las actuaciones musicales y los invitados ilustres. Un fiestón pro todo lo alto.

De hecho se especula que entre la lista de invitados, y en medio del escándalo de presunta corrupción por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, esté la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, una de las amigas íntimas y colaboradora, de su hijo Javier.

Según recoge Chic, la ceremonia religiosa tendrá lugar al mediodía en la Iglesia Nuestra Señora de La Moraleja, en Madrid, y después los invitados no se desplazarán a ninguna finca ni domicilio familiar en el que poder disfrutar de la celebración de manera absolutamente privada. Al igual que otras familias menos, han elegido un restaurante para agasajar a sus invitados.

Se trata del restaurante La Borda del Mentidero, un espacio del Grupo Mentideroubicado en la carretera de Fuencarral-El Pardo –muy próximo por cierto del lugar del crimen de Borja Villacís- que permite celebrar almuerzos y cenas al aire libre en su magnífica terraza y que además dispone de invernadero por si la climatología se les pone en contra, algo que podría suceder teniendo en cuenta que la previsión para este sábado 8 de junio anuncia una importante bajada de las temperaturas.

Blindado ¿por Begoña Gómez?

Será un evento muy privado y, según ha podido saber ESdiario, se ha blindado el local para que no puedan existir fotografías incómodas. Por este hecho se refuerza la tesis de que una de las invitadas a esa exclusiva fiesta sea la amiga de Javier y esposa dePedro Sánchez.

Cuenta el citado portal, que el restaurante no admite reservas para este 8 de junio, el día de la fiesta, que estará amenizado con actuaciones del grupo musical Los del Río o del cantante Juan Peña, uno de los habituales en las fiestas del fundador del Grupo Globalia.

Juan José Hidalgo es padre de tres hijos, María José, Javier y Cristina, aunque Javier es el más mediático. Además de su mediación con la mujer de Sánchez en los negocios que podrían tener ambos en común, en la crónica rosa nacional es de sobra conocido porque acumula un pasado de conquistas amorosas, entre las que figuran la modelo Malena Costa, Odile Rodríguez de Lafuente o Sol González, la madre de su única hija.

En esta ocasión la comunión no es de la hija de Javier sino de su sobrina, la hija pequeña de su hermana Cristina y de su marido, el ex torero Javier Blanco y director de Be Live Hoteles, de Globalia, que lo celebrará rodeada de los amigos y conocidos de su abuelo.

Dicen que en el tarjetón de la invitación han incluido un número de cuenta porque la homenajeada quiere de regalo un poni, concluye la información Chic.