Telecinco filtra el documento que hace trizas la versión de Nuria González

En un nuevo giro de los acontecimientos tras la muerte del conocido y famoso empresario, su viuda pasa de ser la víctima a ser la persona sobre la que recaen nuevamente las sospechas.

Los hijos mayores de Fernando Fernández Tapias han emitido un comunicado que ha hecho público Ángela Portero este viernes en el programa Así es la vida de Telecinco para zanjar, de una vez por todas, las especulaciones que ha habido todas estas semanas desde el fallecimiento del empresario.

Un comunicado con siete puntos que no deja lugar a dudas y con el que se defienden de todas las acusaciones que han tenido en los últimos días. Desde el deterioro cognitivo de su padre hasta el momento en el que dejaron de tener relación con él, estas son las palabras de los hijos mayores de Fefé.

El comunicado de 7 puntos de los hijos mayores de Fernández-Tapias

En el punto 1 defienden que iniciaron el proceso de incapacitación en septiembre de 2020 (por un deterioro cognitivo) con la única finalidad de proteger sus intereses y su patrimonio, para evitar aprovechamientos de cualquier tercero.

En el punto 2 aclaran en contra de lo que ha sido publicado que dicho procedimiento fue resuelto mediante sentencia dictada en 2021 que acordó, tras la exploración a Tapias, la necesidad de incapacitarle como consecuencia de su deterioro cognitivo, en dicha resolución, con acuerdo de todas las partes, se acuerda un tutor legal.

En el punto 3 aseguran que la sentencia de incapacitación no puede entenderse como un descrédito sino como un reflejo de su enfermedad que lleva consigo la necesidad de darle protección.

En el punto 4 despejan las dudas y aclaran que la sentencia no fue objeto de recurso por ninguna de las partes, ni por sus hermanos, ni por su esposa ni por ningún familiar.

En el punto 5, desvelan que desde octubre de 2019 (antes de que se iniciase el procedimiento de incapacitación) y hasta su fallecimiento se ha prohibido e impedido de manera reiterada el contacto presencial de Tapias con sus hermanos, hijos y nietos, negándoles el encuentro en el hogar a pesar del intento de estos.

En el punto 6 los hermanos Fernández Tapias desean que prevalezca el legado familiar y empresarial de Fefé y manifiestan su apoyo al consejero delegado del grupo Tapias, su hermano Juan Carlos.

Y en el último punto aclaran que todas las insinuaciones sobre el presunto interés económico que podrían tener en el patrimonio de su padre serán objeto de demanda.

Barrientos defiende en TardeAR lo contrario que Así es la vida de Barneda sobre Nuria González

Cabe señalar que este comunicado llega después de que horas antes en el programa de Ana Rosa Quintana también en Telecinco, TardeAR, se hablara de los misteriosos mensajes en cartas anónimas que presuntamente habría recibido Nuria González desde 2019 y que, según reflexionaron colaboradores como Paloma Barrientos, desvelarían los "tejemanejes" de los hijos mayores de Fernández-Tapias a espaldas de su padre.

Según Barrientos, ella misma recibió una carta fechada en marzo de 2021: "En esta carta se sabe la guerra y los pasos para destruir en un momento determinado a Nuria González. Es más, llegó a tener un detective privado por si la pillaban algo".

La periodista añadió que "en esta carta también figuran varias cosas: Cómo a Fernández-Tapias le llevaban documentación, que Tapias no leía nada, que firmaba porque lo daba por supuesto por el contable y su hija Sandra. Pero hay un momento que Nuria se da cuenta de que hay unos traspasos que no tienen razón de ser. A partir de ahí Fernando Fernández-Tapias decide separar a los hijos y dice que a esa casa no se lleva ningún documento".