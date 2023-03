Vania Millán anuncia su primer embarazo arropada por su marido

La modelo y el doctor Bayón están pletóricos ante la llegada de su primer hijo. La modelo, que no ha ocultado nunca sus problemas para quedarse embarazada, vive emocionada su gestación.

Vania Millán y su marido, el doctor Julián Bayón, han anunciado a bombo y platillo en sus redes sociales el primer embarazo de la modelo. La que que fue Miss España 2002 ha hecho el anuncio en su Instagram de la espera de su primer hijo con un emotivo post y una fotografía con su marido mostrando una ecografía del bebé.

La modelo ya había anunciado en un acto de Bvlgari que estaba en pleno proceso para lograr su primera gestación. "Hemos pedido un niño”, confesaba a la vez que su marido desvelaba que "lo hemos pedido para Reye”. Tres meses después, el deseo se ha convertido en realidad: "Por fin hoy os puedo compartir mi gran alegría ❤️… He tenido que esperar el tiempo prudencial pero estaba loca por gritarlo a los cuatro vientoooos!!!!", escribía bajo la foto de una ecografía recibiendo un beso de su esposo. "Solo puedo estar feliz y agradecida… un sueño que a veces tengo que parar y recordar que es verdad … que está ahí conmigo…❤️ que está sucediendo… “, escribió.

Y, como no podía ser menos, se acordó del otro protagonista de la gran alegría: "No me olvido de mi amor @dr.julianbayon ❤️ que me ha dado la mano en este camino nada fácil y en ningún momento me la ha soltado. Y ahora día a día con mucha ilusión a esperar unos meses para presentaros mi nuevo amor”.

Junto a la noticia de su embarazo, Vania Millán ha tenido un recuerdo para las mujeres que, como ella, han recurrido a la fecundación in vitro para intentar ser madres. "Esta foto se la quiero dedicar a todas esas compañeras de tratamiento FIV que me han acompañado todo este tiempo, que me han escrito, resuelto dudas y que me han animado tanto como yo a ellas. Gracias por vuestras palabras y ánimo!!!! Agradecer cómo no a mi doctor @juancho1966 y al equipo de @iviclinics en Madrid por tratarme con tanto cariño!!! ( y gracias a quien me dio la recomendación)", escribió en el post.

Vania Millán y el doctor Julián Bayón se casaron en junio de 2022, dos años después de anunciar su noviazgo. Actualmente, Vania es la brand manager de la clínica de estética de su marido, así que comparten amor y trabajo.