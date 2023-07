La delirante crónica de Barrancas de la boda de Tamara y el panda de El Rincón

Era Damián Mollá, una de las hormigas de motos, el que a la vuelta de la boda de Tamara contaba a la prensa su conversación con Isabel Preysler y el secreto de la finca de la marquesa.

Damián Mollá, la hormiga Barrancas de 'El Hormiguero', llegó de madrugada al hotel Ritz emocionado con lo que había vivido en Tamara Falcó e Íñigo Onieva y así se lo hizo ver a los periodistas que al amanecer estaban apostados a la puerta para recabar cualquier dato jugoso de la hermética ceremonia.

El humorista se paró un buen rato con la prensa, a la que confesó que “bueno, increíble. Mira, Íñigo Onieva va ahí escondido en el maletero del autobús… Ha sido precioso todo, nos ha encantado, la comida deliciosa, yo qué sé, es que ha sido todo precioso. También he estado hablando con Isabel Preysler un rato. Estaba encantada", recalcaba con aire interesante y feliz por la experiencia de hablar con la Socialité.

El cómico narró su peculiar conversación con Preysler que, conociéndole, deja abierta las dudas sobre que se trate de una broma o, verdaderamente, de un hecho insólito: "Me ha encantado hablar con Isabel. Yo es que desde el principio he notado que en el castillo había un oso panda. Desde el principio lo he notado porque había bambú, un montón de bambú, también había pinturas de osos panda. Y he dicho: aquí hay un oso panda. Y le he preguntado a Isabel Preysler si había un oso panda. Y ella me ha confirmado que, efectivamente, en el castillo (refiriéndose a la finca) hay un oso panda. Lo que pasa es que no lo han liberado porque puede ser peligroso para la gente".

Damián lo tiene claro, y entre Isabel y Carolina Molas, se decanta por la filipina: "Isabel está on fire y para mí Isabel siempre gana a cualquiera... Carolina un 9,9 e Isabel un 10" puntuaba así los looks más comentados de la boda.

Asimismo, tiene claro que es más de Tamara que de Íñigo: "Yo soy más de Tamara, Íñigo súper bien, le he felicitado, ha dado un discurso precioso y lo he felicitado porque ha estado enorme el tío". Además, le dio la enhorabuena por haberse convertido esa noche en marqués consorte, aunque nos confesaba que "claro, ya era marqués y no se lo he dicho, he quedado fatal".

Acabo de salir de la boda de Tamara. No he podido contaros nada hasta ahora porque nos han quitado los móviles, pero ahora, de vuelta en el autobús, os voy a contar todo, punto por punto. Abro hilo: pic.twitter.com/irbLPieujD — Damián Mollá (@Damianmolla) July 9, 2023

Por último, el humorista tiene claro que Íñigo siente amor verdadero por quien es ya su esposa "claro que sí, hay que creer en el amor a tope con él" y además les augura como pareja "todo el futuro del mundo". Asimismo, de broma, decía que “yo creo que Tamara ya está embarazada de gemelos, no quiero dar exclusiva pero…”,

El humorista, una vez que recuperó el móvil, ha hecho uen Twitter na narración delirante y en tono de humor de todo lo que aconteció desde que salió del Ritz en autobús, donde les esperaba el mayordomo Mauricio, hasta que regresó en el mismo vehículo con Íñigo Onieva dormido en su regazo y escribiendo el relato en el móvil a duras penas con la mano izquierda para que el recién casado no se despertara.