Ana Mena y Abrahan Mateo, pillados en actitud muy cariñosa en Tenerife

Íntimos amigos desde que ambos daban sus primeros pasos en el mundo de la música siendo tan solo unos niños y artífices de uno de los éxitos del momento 'Quiero decirte', Abraham Mateo y Ana Mena podrían mantener una relación secreta que ahora 'Socialité' ha desvelado.

Según el programa, los cantantes fueron pillados en actitud apasionada y cómplice durante los Premios Dial que se celebraron en Tenerife el pasado jueves. Tal y como ha contado un testigo presencial fue después de la gala, bien entrada la madrugada, cuando la pareja "se apartaron y dieron suelta al amor, con besos incluidos, en una esquina, sin cortarse. Parecían enamorados".

Ana mena hablando un poco de Natalia y de “me he Pillao x ti”



“Me encanta su álbum, me encanta su personalidad, tiene un estilazo, es una tía chulissima” SAME



🎥 https://t.co/Zf1S5rhVbK pic.twitter.com/z6gc0HZD5G