Tras ser expulsada del tanatorio, Malena Gracia contesta a la familia de Arévalo

El fallecimiento del humorista estuvo rodeado de mucha polémica por los lamentables incidentes que sucedieron en el tanatorio entre su familia y su pareja.

El pasado 3 de enero tocaba despedirse, inesperadamente, del humorista Paco Arévalo, una noticia que dejó impactado al mundo del espectáculo y también a todos los amigos que el humorista fue obteniendo a lo largo de su carrera. La familia de Arévalo decidió realizar un velatorio en Valencia para que los amigos y compañeros del humorista pudieran despedirse de él.

Pero la despedida del humorista se vio empañada por unos lamentables incidentes que sucedieron en el tanatorio valenciano. Unos incidentes que, tal y como les contábamos desde ESdiario, tenían como protagonistas a la familia del humorista y a su última pareja, Malena Gracia. Según pudo saber este diario, Malena intentó acceder a la sala donde estaba el cuerpo de Arévalo pero la familia se lo impidió: "Gritos, insultos, empujones y tras un forcejeo, la familia ha logrado expulsar a Malena Gracia de las instalaciones".

Malena Gracia explica por qué fue expulsada del tanatorio

Tras esos sucesos, el hijo de Arévalo explicó lo sucedido en el programa "TardeAR" y las razones que habían tenido para expulsar a Malena de tanatorio: "No tenía que haber venido aquí. Esa mujer no pinta nada. Una mujer que pone verde a mi padre por todos los sitios...".

Malena muy crítica con las acciones del hijo de Arévalo



Unas palabras que han recibido respuesta de Malena Gracia, quien se ha sentado en el plató de "De viernes" para hablar sobre lo que sucedió en esa sala. Gracia ha defendido que acudió al tanatorio porque "los amigos de Arévalo me llamaron y me dijeron que acudiera porque así lo hubiera querido él", pero lo que se encontró una vez llegó fue "un desprecio, su hijo nunca me ha querido, se puso a hacerme burlas".

Según ha contado Malena Gracia, una vez llegó al tanatorio "me dijeron que no podía entrar. No hablé con Paco, le vi que me miró mal, me hizo desprecios. Yo iba con un compañero y a él sí le dejaron entrar. No entiendo esa inquina hacia mí hasta el día que muere su padre. Nunca le gustó que saliera con él".

Malena ha lamentado no poder haberse despedido de Arévalo, que es lo único que ella quería: "Yo no dormí en toda la noche. No me lo podía creer. Solo quería despedirme de él. Han sido muchas vivencias con él... Tengo derecho a llorar mis sentimientos. Yo amé a esa persona. Jamás he hablado mal de él. Me parecía un gran hombre y un gran profesional...".