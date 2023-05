Carmen Lomana impacta a Susanna Griso desvelando el cáncer que llevó en secreto

La celebrity más pija de la televisión patria dejó este jueves impactados a los espectadores del Espejo Público de Antena 3 confesando a Susanna Griso que hace una semana fue operada de un tumor en la parótida que se descubrió ella misma el pasado verano y al que no le dio importancia: "Lo noté este verano en la zona de las paperas, pero no le hice ni caso. Me di cuenta al ponerme los pendientes, al peinarme, pero no le hice ni caso", confesó Carmen Lomana.

Sin embargo, los médicos vieron oportuno intervenir porque "era un tumor muy grave. Si no se coge a tiempo hace metástasis en el cerebro".

Tras llevarlo en secreto, la colaboradora de televisión decidió contarlo ante las cámaras para concienciar de lo importante que es no dejar pasar nada anormal que descubramos en nuestro cuerpo: "Si estoy aquí es para dar un testimonio que si puede salvar a una persona es suficiente. Si notan un bulto, que se palpen y se notan algo en el cuello, que solo se habla del cáncer de mama pero hay otros. Quiero hacer un llamamiento: si os veis algo raro en vuestro cuerpo id al médico. En este este caso aunque era pequeño creció hacia dentro y ese era el problema", añadió concienciando así a la audiencia con su propia experiencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

A pesar de que reconoce que estuvo "muy animada y acompañada" en todo momento, no pudo evitar romperse al entrar en quirófano (hace justo una semana) porque, como confiesa, "pensé que lo mismo no salía, me rompí y me puse a llorar".

Ya en declaraciones con los reporteros del corazón, Carmen Lomana admitió que "he sido muy dejada", ya que se lo vio en verano "y no hice ni caso... pensé que era algo de grasa y como no duele, es muy traidor, pues...".

Carmen Lomana busca concienciar a todo el mundo de otros cánceres menos conocidos

Sin embargo, decidió ponerse en manos de profesionales y en cuanto le dijeron que se trataba de un tumor supo que había que actuar de inmediato. Eso sí, no se derrumbó en ningún momento porque "tengo mucha fuerza mental" y además "fue todo súper rápido".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @carmen_lomana

Es uno de los cáncer más desconocidos, pero también uno de los más "graves porque el cáncer de parótida es uno de los más agresivos". Ahora, sabe que es benigno, pero le darán todos los resultados la semana que viene: "El 90% es benigno" y a partir de entonces, tendrá que seguir con su vida normal: "No tengo que hacer nada, lo que hago siempre, una vida sana y que no me de el sol".